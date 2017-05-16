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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29758200/
16 мая 2017, 13:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ливерпуль» собирается продать Сако, заработав не менее £ 30 млн

«Ливерпуль» собирается продать центрального защитника Мамаду Сако, желая заработать на футболисте сборной Франции не менее £ 30 млн.

Как сообщает The Guardian, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не хочет возвращать француза в команду, не видя ему места в основном составе.

Отмечается, что одним из главных претендентов на Сако будет «Кристал Пэлас», в котором защитник выступал в текущем сезоне на правах аренды. Также к Мамаду присматриваются «Саутгемптон», «Ницца» и ряд команд из Италии.

27-летний игрок недавно восстановился от травмы колена, которую он получил в апреле в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (0:1).

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