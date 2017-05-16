«Ливерпуль» собирается продать Сако, заработав не менее £ 30 млн

Как сообщает The Guardian, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не хочет возвращать француза в команду, не видя ему места в основном составе.

Отмечается, что одним из главных претендентов на Сако будет «Кристал Пэлас», в котором защитник выступал в текущем сезоне на правах аренды. Также к Мамаду присматриваются «Саутгемптон», «Ницца» и ряд команд из Италии.