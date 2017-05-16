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«Сейчас продолжается напряженная работа по обеспечению безопасности матча. Мы усилили меры, которые помогут нормально провести финал Кубка Украины. Охранять порядок будет и патрульная полиция, и обычные полицейские наряды.

Нам нужно подготовить парковочные места, свободный подъезд к стадиону. Мы усилим контроль за происходящим в харьковском метро, в городском транспорте. Особенное внимание уделим фанатам обеих команд.

Ожидается, что на стадионе «Металлист» будет аншлаг. Мы знаем, что в Харьков едут болельщики со всех регионов Украины, поэтому нам придется применить те же меры безопасности не только в городе, но и в области, — сказал Анатолий Бабичев.

Вместимость стадиона «Металлист» составляет 38 633 человека.

Финальный матч Кубка Украины «Шахтер» — «Динамо» состоится 17 мая, начало — в 21.00.