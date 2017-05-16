Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29757971/
16 мая 2017, 13:19 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

На финале Кубка Украины «Шахтер» — «Динамо» ожидают аншлаг

На финальном поединке Кубка Украины по футболу между «Шахтером» и «Динамо» ожидается аншлаг. Об этом сообщил заместитель главы Харьковской областной администрации Анатолий Бабичев, чьи слова передает телеканал «Футбол».

В Харькове в день игры будут значительно усилены меры безопасности. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сейчас продолжается напряженная работа по обеспечению безопасности матча. Мы усилили меры, которые помогут нормально провести финал Кубка Украины. Охранять порядок будет и патрульная полиция, и обычные полицейские наряды.

Нам нужно подготовить парковочные места, свободный подъезд к стадиону. Мы усилим контроль за происходящим в харьковском метро, в городском транспорте. Особенное внимание уделим фанатам обеих команд.

Ожидается, что на стадионе «Металлист» будет аншлаг. Мы знаем, что в Харьков едут болельщики со всех регионов Украины, поэтому нам придется применить те же меры безопасности не только в городе, но и в области, — сказал Анатолий Бабичев.

Вместимость стадиона «Металлист» составляет 38 633 человека.

Финальный матч Кубка Украины «Шахтер» — «Динамо» состоится 17 мая, начало — в 21.00.

Динамо К
Новости Матчи Состав Статистика
Шахтер Д
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
16 мая

Советник Путина прокомментировал запрет российских соцсетей в Украине

За последний год из госреестра исчезли 72 компании - OpenDataBot

Блокировка российских соцсетей вызовет тотальную критику – политолог