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16 мая 2017, 13:12 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Бетис» ведет переговоры с «Манчестер Сити» о приобретении футболиста Нолито

МОСКВА, 16 мая — Р-Спорт. Севильский футбольный клуб «Бетис» ведет переговоры с «Манчестер Сити» о трансфере испанского нападающего Нолито, сообщает Би-би-си.

По информации британского издания, «Бетис» предлагает за форварда 3,4 миллиона фунтов. Препятствием для трансфера Нолито в «Бетис» может стать его зарплата, которая составляет 100 тысяч фунтов в неделю.

Нолито перешел в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Сельты» за 13,8 миллиона фунтов. В нынешнем сезоне 30-летний испанец забил шесть голов в 30 матчах за «горожан».

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