«Бетис» ведет переговоры с «Манчестер Сити» о приобретении футболиста Нолито

По информации британского издания, «Бетис» предлагает за форварда 3,4 миллиона фунтов. Препятствием для трансфера Нолито в «Бетис» может стать его зарплата, которая составляет 100 тысяч фунтов в неделю.

Нолито перешел в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Сельты» за 13,8 миллиона фунтов. В нынешнем сезоне 30-летний испанец забил шесть голов в 30 матчах за «горожан».