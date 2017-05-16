«Бетис» ведет переговоры с «Манчестер Сити» о приобретении футболиста Нолито
МОСКВА, 16 мая —
Р-Спорт. Севильский футбольный клуб «Бетис» ведет переговоры с «Манчестер Сити» о трансфере испанского нападающего Нолито, сообщает Би-би-си.
По информации британского издания, «Бетис» предлагает за форварда 3,4 миллиона фунтов. Препятствием для трансфера Нолито в «Бетис» может стать его зарплата, которая составляет 100 тысяч фунтов в неделю.
Нолито перешел в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Сельты» за 13,8 миллиона фунтов. В нынешнем сезоне 30-летний испанец забил шесть голов в 30 матчах за «горожан».
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