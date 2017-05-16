«Атлетико» готов заплатить за нападающего «Торино» Белотти € 60 млн

Согласно информации источника, испанский клуб готов заплатить за футболиста € 60 млн. В данный момент сумма трансферной компенсации за 23-летнего Белотти составляет € 100 млн, однако в испанском клубе считают её слишком завышенной.

По итогам 36 туров чемпионата Италии Белотти принял участие в 33 матчах, став автором 25 голов и 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» готов выставить на трансфер некоторых своих игроков, чтобы иметь возможность приобрести новых.