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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29757946/
16 мая 2017, 13:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Атлетико» готов заплатить за нападающего «Торино» Белотти € 60 млн

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне заинтересован в услугах нападающего «Торино» Андреа Белотти, сообщает Cope.

Согласно информации источника, испанский клуб готов заплатить за футболиста € 60 млн. В данный момент сумма трансферной компенсации за 23-летнего Белотти составляет € 100 млн, однако в испанском клубе считают её слишком завышенной.

По итогам 36 туров чемпионата Италии Белотти принял участие в 33 матчах, став автором 25 голов и 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» готов выставить на трансфер некоторых своих игроков, чтобы иметь возможность приобрести новых.

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