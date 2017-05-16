Как предложить € 15 млн, чтобы тебя отшили. Инструкция на китайском

Интриги, амбиции, переплетение карьер, подковёрная борьба за влияние. В материале, посвящённом внутренней кухне «Интера», не хватает разве что Никколо Макиавелли. Но его ещё больше не хватает самому «Интеру»: чтобы наконец положить конец хаосу. Возможно, при помощи фирменной чаши с потайным отделением. Это не преувеличение, убедитесь сами.

Последние новости

Sky Sport Italiaсо ссылкой на источники в клубе сообщает: «Интер» предложил тренеру «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино годовую зарплату в 10 млн евро. В контракт также входит гарантированный трансферный бюджет — он сотрудникам газеты не известен, предположительно речь идёт о 200 млн евро. Встречу провёл новый технический координатор «Интера» и Suning Вальтер Сабатини.

Если вы не в курсе, бывший спортивный директор «Ромы» недавно подписал контракт с Suning и теперь работает одновременно с клубами «Интер» и «Цзянсу». Выглядит это примерно так:

На первый взгляд, новость впечатляет. Серьёзный футбольный функционер, серьёзное предложение для серьёзного тренера. Всё выглядит солидно. Если не всматриваться.

Ретроспективная хроника событий

Вернёмся на пять дней назад. 10 мая издание Football Italiaсо ссылкой на неназванное лицо в руководстве «Интера» сообщило, что Вальтер Сабатини провёл встречу с Антонио Конте. Это случилось ещё до того, как он успел подписать контракт с китайской компанией.

Вернёмся ещё немного назад. Пишет Corriere dello Sport: «Миланский клуб готов пойти на любые условия ради заключения контракта с Диего Симеоне. Аргентинец может выдвинуть свои требования по зарплате и по комплектованию команды».

Если последние новости о приходе Конте и Почеттино были связаны с именем Вальтера Сабатини, то слухи о Симеоне — отклик на работу другого директора «Интера». Ретроспективная хроника событий со спортивным директором, который всего месяц назад продлил контракт с клубом. Так что в «Интере» тренера ищут одновременно два человека. Причём может сложиться впечатление, что они не слышали друг о друге. Почему? Просто за месяц до ужина Сабатинис Конте в Лондон летал Пьеро Аузилио. Программа поездки была такой же: матч «Челси», ужин с Антонио, предложение чемодана денег. Речь шла об 11 млн евро, о встрече сообщила газета Gazzetta dello Sport. Тоже не последнее издание в Италии.

Кстати, в руководстве, видимо, считают, что двоих директоров для поиска тренера мало. В «Интере» подтвердили, что ведут переговоры с ещё одним кандидатом на управляющую должность: Габриэле Ориали, который дружит с Антонио Конте. Ему было предложено место в структуре клуба в расчёте на то, что Габриэле уговорит Конте вернуться из Англии и выбрать в качестве нового места работы «Интер». Переговоры застопорились с назначением Вальтера Сабатини: в клубе всё-таки ограничено количество руководящих должностей и полномочий, а Ориали хочет забрать часть себе. Это трудно, учитывая, что уже есть: спортивный директор Аузилио, с которым только что продлили контракт, новый босс Сабатини с неясными полномочиями, вице-президент Хавьер Санетти, президент Эрик Тохир (уходит летом) и 25-летний Стивен Чжан (должен стать президентом летом). И владелец клуба Чжан Цзиньдун, который пока не доверяет своим управленцам и все решения принимал лично. Вы ещё не запутались?

Что не так со всеми этими новостями

Когда футбольный клуб нанимает топ-менеджера в расчёте на то, что тот приведёт знакомого топ-тренера, — это нормальная практика. Например, «Манчестер Сити» подписал Чики Бегиристайна, и тот привёл в клуб Хосепа Гвардиолу. Но подписывать/вести переговоры сразу с несколькими директорами, чтобы те сделали заманчивые предложение нескольким тренерам одновременно, — это что-то новое. И не вполне этичное. Впрочем, об этичности можно забыть, если есть результат.

А результат пока один: используя интерес «Интера», Антонио Конте и Диего Симеоне ещё больше усилили свои позиции в нынешних клубах. Guardian сообщает, что из опасения потерять Конте «Челси» согласился пересмотреть контракт и увеличить тренеру зарплату вдвое, а также предоставить ему летом трансферный бюджет свыше 200 млн евро. Более того: клуб наконец снял ограничения по количеству итальянцев в штабе Конте. Напомним, из-за этого ограничения год назад Массимо Каррера оказался в «Спартаке».

Диего Симеоне труднее: у «Атлетико» объективно нет возможностей «Челси». Но аргентинский тренер затребовал у президента гарантии сохранения Антуана Гризманна и трансфер Алексиса Санчеса из «Арсенала». Об итогах встречи прессе неизвестно (наконец-то хоть о чём-то! ), но позавчера Симеоне на пресс-конференции подтвердил, что будет тренером «Атлетико» в товарищеском турнире, который состоится в июле. «Думаю, это понятный сигнал, я остаюсь», — сказал Симеоне. Может, после очередной новости о безумном предложении «Интера» он даже добьётся более высокой зарплаты в Мадриде… Ведя параллельные переговоры с тремя топ-тренерами с помощью двух независимых директоров и при посредничестве третьего, «Интер» опытным путём создал для всех остальных клубов пример, как не надо делать.

Руководство столкнулось с двумя проблемами. Во-первых, трудно, чтобы тебя воспринимали полностью всерьёз, если ты говоришь от лица клуба, но одновременно этим же занимается другой менеджер, причём кто у кого в подчинении, пока не разобрались даже в Италии. Ну, а главное — почему обо всём этом известно в прессе? Это просто непрофессионально. Раздевалка «Интера» с момента ухода Жозе Моуринью не славилась герметичностью, а сейчас в ней и вовсе не осталось тайн.

Копание в белье

Содержание конфликтов в раздевалке было известно всем — вплоть до того, что именно Эдер говорил Франку де Буру. Напомним, де Бура благополучно «слили», после чего капитан Мауро Икарди заявил, что команде нужен тренер-итальянец, чтобы атмосфера в коллективе была рабочей. Сейчас и у Пьеро Аузилио и Вальтера Сабатини, и у Габриэле Ориали, и даже у Хавьера Санетти есть личные причины «сливать» в прессу информацию из внутренней кухни клуба. Это делается в борьбе за влияние, поскольку у каждого из них свои взгляды на развитие «Интера». Например, Аузилио (как и команда) был против увольнения тренера Стефано Пиоли. Ориали расчищает для себя пространство — он при Моуринью работал в «Интере» спортивным директором, как раз на должности Аузилио.

Ну, а Вальтер Сабатини вообще заинтересован в работе с Лучано Спаллетти. Ах да, я не успел об этом написать: на фоне всего этого хаоса Вальтер Сабатини встретился со Спаллетти и его агентом Джулио Дини. Содержание разговоры, разумеется (вы сомневались?), попало в прессу: был подписан предварительный контракт с «Интером», который может автоматически вступить в силу 30 июня, когда истечёт договор между Спаллетти и «Ромой». Тут же высказался и агент защитника «Ромы» Костаса Маноласа. Он сказал, что Манолас сейчас игрок «Ромы», но если Спаллетти перейдёт в «Интер», то он тоже рассмотрит предложение о трансфере в этот клуб.

Необязательно быть болельщиком со стажем, чтобы понимать: шума слишком много, «Интер» не может совершить ни одного действия, чтобы о нём не стало известно всем. Точнее всего выразился Роберто Манчини: в прошлом августе он обозвал происходящее «корпоративным хаосом» и просто свалил. Даже не в другой клуб — просто куда подальше. На днях Роберто сказал, что до сих пор грустит об этом: «Я очень хотел остаться и выиграть с этим клубом. Но на это требовалось много времени, а в руководстве не было единства или хотя бы порядка. Есть сильная команда, но этого мало, если нет сильного менеджмента. В руководстве “Интера” продолжается хаос».

В итоге к 16 мая клуб поменял третьего тренера за девять месяцев, имеет управленческую структуру как у трёхголового дракона из сказки (с такой же неясной иерархией) и не может определиться, какой тренер является приоритетным вариантом. Ещё есть очень много денег и отсутствие готовности ждать. С таким подходом не стоит удивляться, если завтра Gazzetta dello Sport объявит о том, что «Интер» предлагает 18 млн евро Симеоне, Почеттино и, скажем, ещё 10 млн Леонардо Жардиму. Тем временем Спаллетти продлит контракт с «Ромой», а «Интер» сделает предложение Маурицио Сарри. Трудно найти подходящего тренера, если этим одновременно занимаются люди с разными взглядами.