Исследование: МЮ является худшим клубом чемпионата Англии по соотношению цена-качество
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» стал худшей командой чемпионата Англии по соотношению
цена-качество. Соответствующее исследование провело издание The Times.
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Для определение места команд
Худшим клубом в данном рейтинге оказался «Манчестер Юнайтед», который по итогам нынешнего сезона может занять пятое или шестое место в турнирной таблице, также команда сыграет в финале Лиги Европы.
Чемпионат Англии завершится 21 мая. Ранее «Челси», одержав победу над «Вест Бромвичем», обеспечил себе звание чемпиона страны по итогам сезона.
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