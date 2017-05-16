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16 мая 2017, 11:59 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Исследование: МЮ является худшим клубом чемпионата Англии по соотношению цена-качество

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» стал худшей командой чемпионата Англии по соотношению цена-качество. Соответствующее исследование провело издание The Times.

Согласно исследованию The Times лучшим в рейтинге является лондонский Тоттенхэм Увеличить
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Для определение места команд премьер-лиги в данной таблице бралось отношение опубликованного годового отчета по заработным платам в клубе к набранным в нынешнем сезоне первенства страны очкам. Самым успешным с этой точки зрения клубом оказался лондонский «Тоттенхэм», который обеспечил себе второе место в текущем сезоне чемпионата Англии и участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Второе место занял «Борнмут», третье — «Эвертон».

Худшим клубом в данном рейтинге оказался «Манчестер Юнайтед», который по итогам нынешнего сезона может занять пятое или шестое место в турнирной таблице, также команда сыграет в финале Лиги Европы.

Чемпионат Англии завершится 21 мая. Ранее «Челси», одержав победу над «Вест Бромвичем», обеспечил себе звание чемпиона страны по итогам сезона.

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