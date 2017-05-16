«Фенербахче» готов платить Тайсону 4 миллиона евро в год

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Как сообщает Star Kibris, турецкий клуб согласен платить 29-летнему бразильцу 4 миллиона евро в год, а также выплатить 3 миллиона евро в качестве бонуса за подписание соглашения. В текущем сезоне Тайсон сыграл в 37 матчах, забил 10 голов и сделал 10 голевых передач. Нынешний контракт игрока с «Шахтером» заканчивается в декабре.