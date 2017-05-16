Тотти летом может перейти в «Майами»

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La Gazzetta dello Sport сообщает, что в услугах 40-летнего футболиста заинтересован «Майами», которым руководит бывший защитник сборной Италии Алессандро Неста.

Ранее спортивный директор римлян Мончи сообщил, что Тотти завершит игровую карьеру и займёт пост директора клуба. Контракт Франческо Тотти с «Ромой» действует до конца сезона-2016/17.

Сам футболист позже выразил недовольство тем, что именно Мончи сделал это заявление, а не он сам, отметив, что примет окончательное решение в конце сезона.