Тотти летом может перейти в «Майами»
Нападающий и капитан «Ромы» Франческо Тотти может продолжить карьеру в MLS.
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La Gazzetta dello Sport сообщает, что в услугах 40-летнего футболиста заинтересован «Майами», которым руководит бывший защитник сборной Италии Алессандро Неста.
Ранее спортивный директор римлян Мончи сообщил, что Тотти завершит игровую карьеру и займёт пост директора клуба. Контракт Франческо Тотти с «Ромой» действует до конца сезона-2016/17.
Сам футболист позже выразил недовольство тем, что именно Мончи сделал это заявление, а не он сам, отметив, что примет окончательное решение в конце сезона.
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