Сын чемпиона мира-1994 Бебето подписал контракт с лиссабонским «Спортингом»

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Как сообщается, 22-летний полузащитник заключил со «Спортингом» соглашение сроком до 2022 года. В контракте Оливейры прописан пункт о сумме отступных, за которую его может приобрести другой клуб, в размере 60 миллионов евро.

Маттеус Оливейра, названный отцом в честь знаменитого немецкого футболиста Лотара Маттеуса, начал взрослую карьеру в 2012 году в бразильском «Фламенго», после чего оказался в португальском «Эшториле».