Наши люди. Супергол Левина, результативная ошибка Нойштедтера
«СЭ» — о том, как провели минувшую неделю российские легионеры в высших лигах Европы.
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Видимо, что-то случилось...
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п. Владислав ЛЁВИН («Млада Болеслав», Чехия). Виктория Пл — Млада Болеслав — 3:3.
Центральный полузащитник впервые отличился в чемпионате Чехии. Да как! 22-летнему воспитаннику «Динамо» удался прекрасный удар
з. Вячеслав КАРАВАЕВ («Спарта», Чехия). Карвина — Спарта — 1:1.
С первой до последней минуты бегал вдоль правого фланга, поучаствовал в единственной результативной атаке «Спарты»: подача россиянина с углового закончилась голом Кадлеца.
н. Евгений КАБАЕВ («Богемианс», Чехия). Теплице — Богемианс — 1:0.
Вернулся в основу, но забить не сумел. За 90 минут получил лишь один голевой момент — во втором тайме оказался один в центре штрафной, но защитник в последнее мгновение снял мяч с ноги россиянина.
н. Николай КИПИАНИ («Этникос», Кипр). Этникос — Докса — 0:4.
Полностью отыграл матч, но обошелся без голевых моментов. Этот матч ничего не решал для «Этникоса» — команда уже не вылетит из высшей лиги Кипра.
з. Александр ДОВБНЯ («Этникос», Кипр). Этникос — Докса — 0:4.
Остался вне заявки.
в. Александр ВАСЮТИН («Лахти», Финляндия). РоПС — Лахти — 1:0.
Вышел в основе, отразил два удара, но не смог отыграть на ноль. «Лахти» потерпел первое поражение в стартовавшем чемпионате Финляндии.
п. Павел НАЗИМОВ («Лахти», Финляндия). РоПС — Лахти — 1:0.
Вышел в основе и на 79-й минуте был заменен.
п. Павел ОСИПОВ («Лахти», Финляндия). РоПС — Лахти — 1:0.
Восстанавливается от повреждения.
в. Антон МИТРЮШКИН («Сьон», Швейцария). Сьон — Лугано — 2:0.
Весь второй тайм «Сьон» играл в меньшинстве, и у футболистов «Лугано» было несколько голевых моментов, но российский голкипер не пропустил. В итоге клуб Митрюшкина одержал важную победу над конкурентом в борьбе за третье место и вошел в символическую сборную тура.
з. Даниил МАЙКОВ («Славия», Болгария). Ботев — Славия — 3:1.
Матч ничего не решал, поэтому тренер «Славии» решил выпустить запасных. Воспитанник «Зенита» всего лишь в третий раз в сезоне оказался на поле и полностью отыграл матч на левом фланге обороны.
н. Сердер СЕРДЕРОВ («Славия», Болгария). Ботев — Славия — 3:1.
Основному форварду «Славии» был предоставлен отдых перед заключительным этапом чемпионата — стыковыми матчами.
в. Иван КОНОВАЛОВ («Бачка», Сербия). Рад — Бачка — 0:1.
Остался в запасе. Судя по всему, следующий сезон россиянин начнет в хорватском «Осиеке» — об этом он сообщил в своем Инстаграме.
з. Виталий ЛЫСЦОВ («Тондела», Португалия). Арока — Тондела — 1:2.
Не играл
з. Роман НОЙШТЕДТЕР («Фенербахче», Турция). Фенербахче — Антальяспор — 0:1.
Весь матч отыграл в центре обороны, на пятой минуте получил желтую карточку. В эпизоде с пропущенным голом допустил позиционную ошибку: упустил форварда соперника за спину, и тот открыл счет.
н. Денис ЧЕРЫШЕВ («Вильярреал», Испания). Вильярреал — Депортиво — 0:0.
До сих пор восстанавливается от травмы. В последний раз Черышев появлялся на поле в феврале.
н. Аршак КОРЯН («Витесс», Голландия). Витесс — Рода — 3:0.
Не попал в заявку на заключительный матч чемпионата. Летом у Коряна истекает контракт и, судя по всему, продлен не будет.
в. Никита ХАЙКИН («Бней-Иегуда», Израиль).
Два выступающих в высшей лиге Израиля россиянина не смогли сыграть друг против друга — оба наблюдали за матчем со стороны. Впрочем, как «Бней-Иегуда», так и «Ашдод» сохранили места в элите.
п. Георгий БАТЯЕВ («Ашдод», Израиль).
Не попал в заявку.
з. Джамалдин ХОДЖАНИЯЗОВ («Орхус», Дания). Эсбьерг — Орхус — 0:0.
Не попал в заявку.
з. Илья КУБЫШКИН («Слован Л», Чехия). Слован Л — Яблонец — 1:1.
Не попал в заявку.
н. Константин БАЗЕЛЮК («Эшторил», Португалия). Маритиму — Эшторил — 1:1.
Не попал в заявку.
в. Евгений КОБОЗЕВ («Йончепинг», Швеция). Сундсвалль — Йончепинг — 0:0.
Не попал в заявку.
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