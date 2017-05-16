Наши люди. Супергол Левина, результативная ошибка Нойштедтера

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п. Владислав ЛЁВИН («Млада Болеслав», Чехия). Виктория Пл — Млада Болеслав — 3:3.

Центральный полузащитник впервые отличился в чемпионате Чехии. Да как! 22-летнему воспитаннику «Динамо» удался прекрасный удар из-за пределов штрафной. Однако «Млада Болеслав» не сумела удержать преимущество в три мяча и потеряла важные очки в борьбе за Лигу Европы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вот такой крутой гол только что забил воспитанник "Динамо" Владислав Лёвин за "Младу Болеслав".<br>3:3 в матче с "Викторией". <a href="https://t.co/DUSmf51Inu">pic.twitter.com/DUSmf51Inu</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/863096553728299009">12 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

з. Вячеслав КАРАВАЕВ («Спарта», Чехия). Карвина — Спарта — 1:1.

С первой до последней минуты бегал вдоль правого фланга, поучаствовал в единственной результативной атаке «Спарты»: подача россиянина с углового закончилась голом Кадлеца.

н. Евгений КАБАЕВ («Богемианс», Чехия). Теплице — Богемианс — 1:0.

Вернулся в основу, но забить не сумел. За 90 минут получил лишь один голевой момент — во втором тайме оказался один в центре штрафной, но защитник в последнее мгновение снял мяч с ноги россиянина.

н. Николай КИПИАНИ («Этникос», Кипр). Этникос — Докса — 0:4.

Полностью отыграл матч, но обошелся без голевых моментов. Этот матч ничего не решал для «Этникоса» — команда уже не вылетит из высшей лиги Кипра.

з. Александр ДОВБНЯ («Этникос», Кипр). Этникос — Докса — 0:4.

Остался вне заявки.

в. Александр ВАСЮТИН («Лахти», Финляндия). РоПС — Лахти — 1:0.

Вышел в основе, отразил два удара, но не смог отыграть на ноль. «Лахти» потерпел первое поражение в стартовавшем чемпионате Финляндии.

п. Павел НАЗИМОВ («Лахти», Финляндия). РоПС — Лахти — 1:0.

Вышел в основе и на 79-й минуте был заменен.

п. Павел ОСИПОВ («Лахти», Финляндия). РоПС — Лахти — 1:0.

Восстанавливается от повреждения.

в. Антон МИТРЮШКИН («Сьон», Швейцария). Сьон — Лугано — 2:0.

Весь второй тайм «Сьон» играл в меньшинстве, и у футболистов «Лугано» было несколько голевых моментов, но российский голкипер не пропустил. В итоге клуб Митрюшкина одержал важную победу над конкурентом в борьбе за третье место и вошел в символическую сборную тура.

з. Даниил МАЙКОВ («Славия», Болгария). Ботев — Славия — 3:1.

Матч ничего не решал, поэтому тренер «Славии» решил выпустить запасных. Воспитанник «Зенита» всего лишь в третий раз в сезоне оказался на поле и полностью отыграл матч на левом фланге обороны.

н. Сердер СЕРДЕРОВ («Славия», Болгария). Ботев — Славия — 3:1.

Основному форварду «Славии» был предоставлен отдых перед заключительным этапом чемпионата — стыковыми матчами.

в. Иван КОНОВАЛОВ («Бачка», Сербия). Рад — Бачка — 0:1.

Остался в запасе. Судя по всему, следующий сезон россиянин начнет в хорватском «Осиеке» — об этом он сообщил в своем Инстаграме.

з. Виталий ЛЫСЦОВ («Тондела», Португалия). Арока — Тондела — 1:2.

Не играл из-за травмы.

з. Роман НОЙШТЕДТЕР («Фенербахче», Турция). Фенербахче — Антальяспор — 0:1.

Весь матч отыграл в центре обороны, на пятой минуте получил желтую карточку. В эпизоде с пропущенным голом допустил позиционную ошибку: упустил форварда соперника за спину, и тот открыл счет.

н. Денис ЧЕРЫШЕВ («Вильярреал», Испания). Вильярреал — Депортиво — 0:0.

До сих пор восстанавливается от травмы. В последний раз Черышев появлялся на поле в феврале.

н. Аршак КОРЯН («Витесс», Голландия). Витесс — Рода — 3:0.

Не попал в заявку на заключительный матч чемпионата. Летом у Коряна истекает контракт и, судя по всему, продлен не будет.

в. Никита ХАЙКИН («Бней-Иегуда», Израиль). Бней-Иегуда — Ашдод — 2:1.

Два выступающих в высшей лиге Израиля россиянина не смогли сыграть друг против друга — оба наблюдали за матчем со стороны. Впрочем, как «Бней-Иегуда», так и «Ашдод» сохранили места в элите.

п. Георгий БАТЯЕВ («Ашдод», Израиль). Бней-Иегуда — Ашдод — 2:1.

Не попал в заявку.

з. Джамалдин ХОДЖАНИЯЗОВ («Орхус», Дания). Эсбьерг — Орхус — 0:0.

Не попал в заявку.

з. Илья КУБЫШКИН («Слован Л», Чехия). Слован Л — Яблонец — 1:1.

Не попал в заявку.

н. Константин БАЗЕЛЮК («Эшторил», Португалия). Маритиму — Эшторил — 1:1.

Не попал в заявку.

в. Евгений КОБОЗЕВ («Йончепинг», Швеция). Сундсвалль — Йончепинг — 0:0.

Не попал в заявку.