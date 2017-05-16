«11 Аспиликуэт выиграют Лигу чемпионов». Самый незаметный герой «Челси»
И самый незаменимый — в нынешнем сезоне АПЛ не пропустил ни минуты.
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«Иногда люди говорят мне: «Ах, ты больше не испанец, ты англичанин», — удивляется Сесар Аспиликуэта. Он выучил английский, привык к ритму жизни Лондона, сел на традиционную английскую диету — с ежедневной кашей по утрам. Даже прозвище типично английское: игроки «Челси» сломали языки в попытках выговорить фамилию Аспиликуэты и стали называть испанца Дэйвом. Однажды Сесар откликнулся, когда игроки «Челси» звали водителя командного автобуса, — сам подставился.
На тренировках Аспиликуэта «зарубался» с Диего Костой, после — помогал освоиться в Лондоне. Самому Сесару помогал адаптироваться Хуан Мата, ставший на время его личным водителем и спутником. «Он как лондонский гид. Я говорю, что хочу прогуляться или поесть, и Хуан сразу ищет
Его трансфер в «Челси» изначально выглядел прихотью
Аспиликуэта — идеальная личность для Моуринью: неэгоистичный, неуступчивый, работоспособный, ненавидящий проигрывать. Так что неудивительно, что вскоре после рывка Аспи в основу Жозе выдал удивительную фразу: «Команда из 11 Аспиликуэт выиграет Лигу чемпионов. Может быть, в серии пенальти, но выиграет». Даже когда «Челси» Моуринью сыпался и катился в пропасть всё глубже, Аспиликуэта оставался собой. Пока фланг Ивановича разрывали и приближали пенсию серба, Сесар был надёжен, традиционно подключался к атакам, а за пределами поля выделялся чувством юмора — над не понимающим шуток футболистом вряд ли стали бы забавляться, привязав живого оленя к его парковочному месту на базе.
Антонио Конте ценит в игроках примерно те же качества, что и Моуринью, так что Конте и Аспиликуэта обязаны были сработаться. Изначально Конте пробовал развивать «Челси» со старой тактикой 4−2−3−1, где Аспиликуэте был отдан всё тот же левый фланг, но два подряд проигрыша заставили пойти на тактическую перестановку, резко заразившую футбольный мир: теперь все подряд готовы перепробовать схему 3−4−3. «Менеджер спрашивал меня, готов ли я играть в три защитника, — впускает на тактическую кухню Аспиликуэта. — Я не беспокоился, потому что знал, что мы поработаем над этим на тренировках и сможем адаптироваться. Я много играл правостороннего защитника, так что перестроиться было несложно».
В «Челси» сформировалась очень сбалансированная тройка защитников: хлеб Гэри Кэхилла — сильная игра в единоборствах, Давид Луис отлично играет страхующего и чаще всех начинает атаки синих длинными передачами. У Сесара Аспиликуэты самый обширный круг задач — он отвечает за короткий пас, отдаёт передачи чаще большинства защитников
На Аспиликуэте завязано много тактических приёмов «Челси» Конте.
Игра Аспиликуэты в пас, пожалуй, самая незаметная из причин, почему «Челси» Конте настолько силён. Испанец постоянно обеспечивает игре синих движение — часто разгоняет контратаки передачами на центральных хавбеков, на Мозеса или сразу же на
Выступая на
Глядя на своего защитника, Конте может даже пожалеть, что в его команде не 11 трудолюбивых, работоспособных и умных Аспиликуэт, а всего один. Сесар уже награждён лучшей характеристикой от тренера из возможных: «Замечательно, когда у тренера в распоряжении есть футболист, подобный ему».
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