Болельщики «Лестера» признали Шмейхеля лучшим игроком сезона

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Как сообщает официальный сайт английского клуба, 30-летний футболист в голосовании среди поклонников «лис» набрал более 75% голосов.

В текущем сезоне Шмейхель в чемпионате Англии сыграл 28 матчей, в которых пропустил 40 мячей. В восьми встречах Премьер-лиги голкипер оставил свои ворота в неприкосновенности.

После 36 матчей «Лестер» занимает в турнирной таблице АПЛ 11-е место.