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16 мая 2017, 10:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Болельщики «Лестера» признали Шмейхеля лучшим игроком сезона

Болельщики «Лестер Сити» признали вратаря Каспера Шмейхеля лучшим футболистом в составе своей команды по итогам завершающегося сезона-2016/17.

Болельщики <span class=error>Лестер</span> Сити признали вратаря <span class=error>Каспера</span> Шмейхеля лучшим футболистом в составе своей команды по итогам завершающегося сезона-2016/17. Увеличить
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Как сообщает официальный сайт английского клуба, 30-летний футболист в голосовании среди поклонников «лис» набрал более 75% голосов.

В текущем сезоне Шмейхель в чемпионате Англии сыграл 28 матчей, в которых пропустил 40 мячей. В восьми встречах Премьер-лиги голкипер оставил свои ворота в неприкосновенности.

После 36 матчей «Лестер» занимает в турнирной таблице АПЛ 11-е место.

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