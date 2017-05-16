Болельщики «Лестера» признали Шмейхеля лучшим игроком сезона
Болельщики «Лестер Сити» признали вратаря Каспера Шмейхеля лучшим футболистом в составе своей команды по итогам завершающегося сезона-2016/17.
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Как сообщает официальный сайт английского клуба, 30-летний футболист в голосовании среди поклонников «лис» набрал более 75% голосов.
В текущем сезоне Шмейхель в чемпионате Англии сыграл 28 матчей, в которых пропустил 40 мячей. В восьми встречах
После 36 матчей «Лестер» занимает в турнирной таблице АПЛ 11-е место.
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