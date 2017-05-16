Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29754451/
16 мая 2017, 10:25 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Главный тренер «Ниццы» Фавр согласился возглавить дортмундскую «Боруссию»

Главный тренер французского футбольного клуба «Ницца» швейцарец Люсьен Фавр согласился возглавить дортмундскую «Боруссию», сообщает Bild.

Главный тренер Ниццы Фавр согласился возглавить дортмундскую Боруссию - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Боруссии» Томас Тухель может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона из-за разногласий с руководством.

По данным источника, «Боруссии» и Фавру осталось договориться об условиях ухода специалиста из «Ниццы», с которой специалиста связывает действующий контракт до конца июня 2019 года.

«Боруссия» за тур до окончания чемпионата Германии занимает третье место в турнирной таблице. «Ницца» под руководством Фавра за тур до окончания сезона в чемпионате Франции набрала 77 очков и гарантировала себе третье место.

Ницца
Новости Матчи Состав Статистика
Боруссия Д
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагает Обамейянгу контракт с зарплатой € 50 млн в год

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагает Обамейянгу контракт с зарплатой € 50 млн в год

Китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», главным тренером которого является итальянец Фабио Каннаваро, очень хочет заполучить нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамейянга и уже сделал ему крайне щедрое предложение, утверждает France Football.
Еще 7 новостей  Все новости
12 мая

Кабаева: даже успешная женщина должна понимать, что мужчина – это стержень

Тренер Тутберидзе рассказала, как некрасиво от нее ушла Липницкая

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч