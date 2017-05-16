Главный тренер «Ниццы» Фавр согласился возглавить дортмундскую «Боруссию»

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Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Боруссии» Томас Тухель может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона из-за разногласий с руководством.

По данным источника, «Боруссии» и Фавру осталось договориться об условиях ухода специалиста из «Ниццы», с которой специалиста связывает действующий контракт до конца июня 2019 года.

«Боруссия» за тур до окончания чемпионата Германии занимает третье место в турнирной таблице. «Ницца» под руководством Фавра за тур до окончания сезона в чемпионате Франции набрала 77 очков и гарантировала себе третье место.