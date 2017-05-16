Жуниор, которым интересуется «Реал», подписал новый контракт с «Фламенго»

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Новое соглашение игрока рассчитано до 2019 года, а сумма отступных за футболиста установлена в € 45 млн (в предыдущем контракте она равнялась € 35 млн). Сообщается также, что «Фламенго» увеличил зарплату игрока.

Ранее Винисиус Жуниор прошёл медицинское обследование для мадридского «Реала», который намерен приобрести футболиста летом 2018 года.