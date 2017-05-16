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16 мая 2017, 9:36 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» не примет решения по новому главному тренеру до 29 мая

«Барселона» в очередной раз опровергла информацию, что имеет соглашение с главным тренером «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде.

Барселона в очередной раз опровергла информацию что имеет соглашение с главным тренером Атлетика из Бильбао <span class=error>Эрнесто</span> <span class=error>Вальверде</span>. Увеличить
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Нынешний наставник каталонской команды Луис Энрике по окончании текущего сезона покинет свой пост, и испанские СМИ уже неоднократно писали о его возможных преемниках. В частности, назывались Вальверде и помощник Луиса Энрике Хуан Карлос Унсуэ.

«В вопросе нового главного тренера до 29 мая ничего нового не будет. А потом уже клуб примет решение», — приводит слова представителя сине-гранатовых Mundo Deportivo.

27 мая состоится финальный матч Кубка Испании, в котором «Барселона» встретится с «Алавесом».

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