«Барселона» не примет решения по новому главному тренеру до 29 мая

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Нынешний наставник каталонской команды Луис Энрике по окончании текущего сезона покинет свой пост, и испанские СМИ уже неоднократно писали о его возможных преемниках. В частности, назывались Вальверде и помощник Луиса Энрике Хуан Карлос Унсуэ.

«В вопросе нового главного тренера до 29 мая ничего нового не будет. А потом уже клуб примет решение», — приводит слова представителя сине-гранатовых Mundo Deportivo.

27 мая состоится финальный матч Кубка Испании, в котором «Барселона» встретится с «Алавесом».