После ухода из московского «Динамо» у французского полузащитника началась черная полоса: не шла игра в «Лионе», скандал с Каримом Бензема и шантажистами, пропуск Евро-2016… Однако завершающийся сезон получился у 32-летнего полузащитника не в пример удачнее. В интервью газете L’Equipe — партнеру «Советского спорта» — он рассказал, как справлялся с проблемами и о своем намерении вернуться в сборную страны.