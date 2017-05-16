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16 мая 2017, 9:28 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Депай — автор лучшего гола сезона в чемпионате Франции

Полузащитник «Лиона» Мемфис Депай признан автором лучшего гола сезона-2016/17 в чемпионате Франции, сообщает пресс-служба профсоюза футболистов Франции (UNFP).

Полузащитник Лиона Мемфис <span class=error>Депай</span> признан автором лучшего гола сезона-2016/17 в чемпионате Франции. Увеличить
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23-летний голландец поразил ворота «Тулузы» во матче 29-го тура лиги 1 (4:0) с 46 метров. За его гол проголосовали 42 процента участников опроса.

Стоит отметить, что этот гол забит с самой дальней дистанции за последние 4 года во Франции.

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