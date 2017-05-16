Источник: О соглашении между Хамесом и «МЮ» будет объявлено 21 мая
О соглашении между полузащитником мадридского «Реала» Хамесом Родригесом и «Манчестер Юнайтед» будет официально объявлено 21 мая, сообщает колумбийское радио.
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Но руководство мадридского «Реала» не хочет делать никаких объявлений на этот счёт до 3 июня, когда «сливочные» в финале Лиги чемпионов встретятся с туринским «Ювентусом».
Родригес пополнил ряды испанского гранда летом 2014 года, и с ним связывали большие надежды. Игрок сборной Колумбии пользовался полным доверием
«Реал» в Примере провёл 36 матчей, а сам футболист принял участие в 21 из них, выйдя на поле в стартовом составе в 13 играх. Он стал автором 8 голов и 6 результативных передач.
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