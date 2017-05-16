Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29753244/
16 мая 2017, 8:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: О соглашении между Хамесом и «МЮ» будет объявлено 21 мая

О соглашении между полузащитником мадридского «Реала» Хамесом Родригесом и «Манчестер Юнайтед» будет официально объявлено 21 мая, сообщает колумбийское радио.

О соглашении между полузащитником мадридского Реала <span class=error>Хамесом</span> Родригесом и Манчестер Юнайтед будет официально объявлено 21 мая сообщает колумбийское радио. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Но руководство мадридского «Реала» не хочет делать никаких объявлений на этот счёт до 3 июня, когда «сливочные» в финале Лиги чемпионов встретятся с туринским «Ювентусом».

Родригес пополнил ряды испанского гранда летом 2014 года, и с ним связывали большие надежды. Игрок сборной Колумбии пользовался полным доверием экс-наставника «Королевского клуба» Карло Анчелотти, но сменивший итальянского специалиста Зинедин Зидан предоставлял ему намного меньше игровой практики. Родригеса это никак не устраивало, и испанские СМИ уже неоднократно сообщали о желании игрока сменить клубную прописку.

«Реал» в Примере провёл 36 матчей, а сам футболист принял участие в 21 из них, выйдя на поле в стартовом составе в 13 играх. Он стал автором 8 голов и 6 результативных передач.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото