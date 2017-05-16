Источник: О соглашении между Хамесом и «МЮ» будет объявлено 21 мая

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Но руководство мадридского «Реала» не хочет делать никаких объявлений на этот счёт до 3 июня, когда «сливочные» в финале Лиги чемпионов встретятся с туринским «Ювентусом».

Родригес пополнил ряды испанского гранда летом 2014 года, и с ним связывали большие надежды. Игрок сборной Колумбии пользовался полным доверием экс-наставника «Королевского клуба» Карло Анчелотти, но сменивший итальянского специалиста Зинедин Зидан предоставлял ему намного меньше игровой практики. Родригеса это никак не устраивало, и испанские СМИ уже неоднократно сообщали о желании игрока сменить клубную прописку.

«Реал» в Примере провёл 36 матчей, а сам футболист принял участие в 21 из них, выйдя на поле в стартовом составе в 13 играх. Он стал автором 8 голов и 6 результативных передач.