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16 мая 2017, 8:53 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Челси» повторил рекорд АПЛ по количеству побед в сезоне

«Челси» обыграл «Уотфорд» в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии (4:3). Эта победа принесла лондонскому клубу новый рекорд.

<span class=error>Челси</span> обыграл <span class=error>Уотфорд</span> в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии (4:3). Эта победа принесла лондонскому клубу новый рекорд. Увеличить
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Как сообщает Opta, «Челси» одержал 29-ю победу в чемпионате Англии и в текущем сезоне. Это повторение рекорда чемпионатов Англии. «Челси» повторил собственный рекорд. Столько же побед команда одержала в сезонах 2004/2005 и 2006/2007.

У победителей отличились Джон Терри (22-я минута), Сесар Аспиликуэта (36-я), Миши Батшуайи (49-я) и Сеск Фабрегас (88-я), у проигравших — Этьен Капу (24-я), Дарил Янмат (51-я) и Стефано Окака Чука (74-я).

Лондонский клуб, в прошлую пятницу досрочно ставший чемпионом Англии, набрал 90 очков. Его сегодняшний соперник с 40 баллами — на 16-й строчке. В заключительном, 38-м туре АПЛ «Челси» 21 мая примет «Сандерленд», а «Уотфорд» в тот же день сыграет дома с «Манчестер Сити».

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