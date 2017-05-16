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16 мая 2017, 8:42 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Джон Терри: Не исключаю, что в воскресенье проведу последний матч в карьере

Капитан «Челси» Джон Терри подчеркнул, что может завершить профессиональную карьеру уже на этой неделе. 36-летний футболист еще не принял решения по поводу своего будущего.

Капитан <span class=error>Челси</span> Джон <span class=error>Терри</span> подчеркнул что может завершить профессиональную карьеру уже на этой неделе. 36-летний футболист еще не принял решения по поводу своего будущего. Увеличить
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В ближайшее воскресенье лондонцы проведут заключительный матч чемпионата Англии с «Сандерлендом».

— Я не исключаю, что в воскресенье проведу последний матч в карьере, — приводит BBC слова Терри. — Если мне поступит интересное предложение — отсюда или из-за рубежа — я обсужу это со своей семьей. В целом я еще не принял окончательного решения. Пока рассматриваю возможные варианты.

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