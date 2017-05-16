Джон Терри: Не исключаю, что в воскресенье проведу последний матч в карьере
Капитан «Челси» Джон Терри подчеркнул, что может завершить профессиональную карьеру уже на этой неделе. 36-летний футболист еще не принял решения по поводу своего будущего.
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В ближайшее воскресенье лондонцы проведут заключительный матч чемпионата Англии с «Сандерлендом».
— Я не исключаю, что в воскресенье проведу последний матч в карьере, — приводит BBC слова Терри. — Если мне поступит интересное предложение — отсюда или
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