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16 мая 2017, 8:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагает Обамейянгу контракт с зарплатой € 50 млн в год

Китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», главным тренером которого является итальянец Фабио Каннаваро, очень хочет заполучить нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамейянга и уже сделал ему крайне щедрое предложение, утверждает France Football.

Китайский Тяньцзинь Цюаньцзянь главным тренером которого является итальянец <span class=error>Фабио</span> Каннаваро очень хочет заполучить нападающего дортмундской <span class=error>Боруссии</span> <nobr>Пьер-Эмерика</nobr> Обамейянга и уже сделал ему крайне щедрое предложение утверждает France Football. Увеличить
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По данным источника, китайцы готовы предложить 27-летнему форварду контракт с зарплатой € 50 млн в год, а «Боруссии» заплатить € 80 млн. Если Обамейянг примет предложение из Китая, то станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире и в истории.

Ранее сообщалось, что Обамейянг близок к переходу в «ПСЖ», где будет получать зарплату в размере € 14 млн в год и станет одним из самых высокооплачиваемых игроков мира.

Контракт габонского форварда с «Боруссией» рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне Обамейянг провёл 31 матч в чемпионате Германии, забил 29 голов и отдал 2 результативные передачи.

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