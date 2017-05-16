«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагает Обамейянгу контракт с зарплатой € 50 млн в год

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По данным источника, китайцы готовы предложить 27-летнему форварду контракт с зарплатой € 50 млн в год, а «Боруссии» заплатить € 80 млн. Если Обамейянг примет предложение из Китая, то станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире и в истории.

Ранее сообщалось, что Обамейянг близок к переходу в «ПСЖ», где будет получать зарплату в размере € 14 млн в год и станет одним из самых высокооплачиваемых игроков мира.

Контракт габонского форварда с «Боруссией» рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне Обамейянг провёл 31 матч в чемпионате Германии, забил 29 голов и отдал 2 результативные передачи.