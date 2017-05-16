«Бенфика» отпраздновала чемпионство с фанатами на центральной площади Лиссабона

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Тысячи болельщиков собрались в центре города, после чего на балкон местного собора вышли футболисты с кубком победителей в руках. Фанаты приветствовали триумфаторов и зажгли файеры.

«Бенфика» стала чемпионом Португалии, победив «Виторию Гимарайнш» в матче 33-го тура чемпионата страны со счётом 5:0. Таким образом, «орлы» выиграли турнир в 4-й раз подряд и в рекордный 36-й раз в истории. У «Порту» 27 побед, у «Спортинга» — 18.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="pt" dir="ltr">1⃣/2⃣ O mesmo momento visto de dois ângulos diferentes. Primeiro, da Praça do Município... <a href="https://twitter.com/hashtag/Tetra36?src=hash">#Tetra36</a> <a href="https://t.co/5BsGS7TM86">pic.twitter.com/5BsGS7TM86</a></p>— SL Benfica (@SLBenfica) <a href="https://twitter.com/SLBenfica/status/864194935263834117">15 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>