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16 мая 2017, 8:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бенфика» отпраздновала чемпионство с фанатами на центральной площади Лиссабона

Футболисты «Бенфики», досрочно ставшие чемпионами Португалии, бурно отпраздновали завоевание титула со своими болельщиками на центральной площади Лиссабона.

Футболисты <span class=error>Бенфики</span> досрочно ставшие чемпионами Португалии бурно отпраздновали завоевание титула со своими болельщиками на центральной площади Лиссабона. Увеличить
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Тысячи болельщиков собрались в центре города, после чего на балкон местного собора вышли футболисты с кубком победителей в руках. Фанаты приветствовали триумфаторов и зажгли файеры.

«Бенфика» стала чемпионом Португалии, победив «Виторию Гимарайнш» в матче 33-го тура чемпионата страны со счётом 5:0. Таким образом, «орлы» выиграли турнир в 4-й раз подряд и в рекордный 36-й раз в истории. У «Порту» 27 побед, у «Спортинга» — 18.

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