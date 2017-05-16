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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29752266/
16 мая 2017, 1:27 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Вердер» и главный тренер клуба Нури договорились о продлении контракта

МОСКВА, 16 мая — Р-Спорт. Немецкий футбольный клуб «Вердер» и его главный тренер Александр Нури достигли договоренности о продлении соглашения, сообщается на официальном сайте команды из Бремена.

Подробности нового договора не разглашаются. Нынешний контракт между клубом и 37-летним специалистом действует до конца июня этого года. Нури возглавил «Вердер» осенью 2016 года, когда команда занимала 15-е место в бундеслиге. За тур до завершения чемпионата бременцы с 45 очками идут на восьмой позиции.

«Мы сидели вместе на протяжении последних недель и обсуждали много важных вещей о продолжении совместной работы на долгосрочную перспективу. Мы рады, что смогли подтвердить продолжение нашего партнерства», — сказал спортивный директор «Вердера» Франк Бауман.

«Алекс встал у руля команды осенью, и в то время он был нам нужен, чтобы вытащить “Вердер” из трудной ситуации. Сделал он это блестяще. Во второй половине сезона мы поднимались в турнирной таблице шаг за шагом. Поэтому мы хотим продлить контракт и продолжать развивать “Вердер” в дальнейшем», — отметил он.

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