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16 мая 2017, 0:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» повторил рекорд АПЛ по количеству побед за сезон

«Челси» победил «Уотфорд» в перенесённом матче 28-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 4:3. Синие проводили первую игру после того, как гарантировали себе чемпионство.

<span class=error>Челси</span> победил <span class=error>Уотфорд</span> в перенесённом матче 28-го тура английской <nobr>Премьер-лиги.</nobr> Увеличить
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«Челси» повторил рекорд АПЛ по количеству побед за сезон, выиграв 29-й матч в чемпионате. Лондонцы повторили свои же достижения, установленные в сезонах-2004/05 и 2005/06.

В заключительном матче чемпионата Англии «Челси» 21 мая встретится на своем поле с «Сандерлендом».

15.05.2017 22:00 основной раунд: 28-й тур Stamford Bridge
Челси 4:3 Уотфорд
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Антонио Конте Вальтер Маццарри
Голы
22′ Джон Терри (К. Зума) 26
36′ Сесар Аспиликуэта 28
49′ Миши Батшуайи (Н. Аке) 23
88′ Сеск Фабрегас (Виллиан) 4
29 Этьенн Капуэ 24′
22 Дарил Янмат 51′
33 Стефано Окака Чука 74′
Составы
Асмир Бегович 1
Курт Зума 5
30′ Натан Аке 6
Джон Терри 26
Сесар Аспиликуэта 28
Виллиан 22
Н`Голо Канте 7
Эден Азар 10
75′ Кенеди 16
Ола Эйна 34
84′ Миши Батшуайи 23
Родригес Педро 11
58′ 79′ Натаниэл Чалоба 29
Сеск Фабрегас 4
1 Эурелиу Гомес
5 Себастьян Предль 83′ 90+2′
6 Эдриан Мариаппа
25 Хосе Холевас 3′
7 Нордин Амрабат 11′
22 Дарил Янмат
8 Том Клеверли
16 Абдулай Дукуре
11 Валон Бехрами
29 Этьенн Капуэ 90′
9 Трой Дини 90+4′
21 М`Бей Ньянг 71′
33 Стефано Окака Чука 90+4′
Статистика
2 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 9
9 Удары в створ 3
8 Угловые 3
7 Фолы 12
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Ли Мэйсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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