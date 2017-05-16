«Челси» повторил рекорд АПЛ по количеству побед за сезон
«Челси» победил «Уотфорд» в перенесённом матче 28-го тура английской
Премьер-лиги. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 4:3. Синие проводили первую игру после того, как гарантировали себе чемпионство.
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«Челси» повторил рекорд АПЛ по количеству побед за сезон, выиграв 29-й матч в чемпионате. Лондонцы повторили свои же достижения, установленные в сезонах-2004/05 и 2005/06.
В заключительном матче чемпионата Англии «Челси» 21 мая встретится на своем поле с «Сандерлендом».
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Вальтер Маццарри
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|24
|Удары (всего)
|9
|9
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|3
|7
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Ли Мэйсон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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