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«Челси» повторил рекорд АПЛ по количеству побед за сезон, выиграв 29-й матч в чемпионате. Лондонцы повторили свои же достижения, установленные в сезонах-2004/05 и 2005/06.

В заключительном матче чемпионата Англии «Челси» 21 мая встретится на своем поле с «Сандерлендом».