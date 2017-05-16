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16 мая 2017, 0:26 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Челси» обыграл «Уотфорд» в первом матче в ранге чемпиона Англии по футболу

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. «Челси» обыграл «Уотфорд» со счетом 4:3 в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу. Для «Челси» это была первая встреча в ранге чемпиона Англии сезона-2016/17.

В пятницу <span class=error>Челси</span> обыграл <span class=error>Вест</span> <span class=error>Бромвич</span> и досрочно завоевал победу в турнире став шестикратным чемпионом Англии. Увеличить
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В составе «Челси» голы на счету Джона Терри (22-я минута), Сесара Аспиликуэты (36), Миши Батшуайи (49) и Сеска Фабрегаса (88). «Уотфорд» ответил мячами Этьена Капу (24), Дарила Янмата (51) и Стефано Окака Чуки (74).

В пятницу «Челси» обыграл «Вест Бромвич» и досрочно завоевал победу в турнире. Лондонцы стали шестикратными чемпионами Англии. «Уотфорд» остался на 16-м месте (40 очков).

В заключительном туре чемпионата Англии «Челси» примет замыкающий турнирную таблицу «Сандерленд», а «Уотфорд» проведет домашний матч против «Манчестер Сити». Матчи пройдут 21 мая.

15.05.2017 22:00 основной раунд: 28-й тур Stamford Bridge
Челси 4:3 Уотфорд
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Антонио Конте Вальтер Маццарри
Голы
22′ Джон Терри (К. Зума) 26
36′ Сесар Аспиликуэта 28
49′ Миши Батшуайи (Н. Аке) 23
88′ Сеск Фабрегас (Виллиан) 4
29 Этьенн Капуэ 24′
22 Дарил Янмат 51′
33 Стефано Окака Чука 74′
Составы
Асмир Бегович 1
Курт Зума 5
30′ Натан Аке 6
Джон Терри 26
Сесар Аспиликуэта 28
Виллиан 22
Н`Голо Канте 7
Эден Азар 10
75′ Кенеди 16
Ола Эйна 34
84′ Миши Батшуайи 23
Родригес Педро 11
58′ 79′ Натаниэл Чалоба 29
Сеск Фабрегас 4
1 Эурелиу Гомес
5 Себастьян Предль 83′ 90+2′
6 Эдриан Мариаппа
25 Хосе Холевас 3′
7 Нордин Амрабат 11′
22 Дарил Янмат
8 Том Клеверли
16 Абдулай Дукуре
11 Валон Бехрами
29 Этьенн Капуэ 90′
9 Трой Дини 90+4′
21 М`Бей Ньянг 71′
33 Стефано Окака Чука 90+4′
Статистика
2 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 9
9 Удары в створ 3
8 Угловые 3
7 Фолы 12
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Ли Мэйсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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