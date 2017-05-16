«Челси» обыграл «Уотфорд» в первом матче в ранге чемпиона Англии по футболу

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В составе «Челси» голы на счету Джона Терри (22-я минута), Сесара Аспиликуэты (36), Миши Батшуайи (49) и Сеска Фабрегаса (88). «Уотфорд» ответил мячами Этьена Капу (24), Дарила Янмата (51) и Стефано Окака Чуки (74).

В пятницу «Челси» обыграл «Вест Бромвич» и досрочно завоевал победу в турнире. Лондонцы стали шестикратными чемпионами Англии. «Уотфорд» остался на 16-м месте (40 очков).

В заключительном туре чемпионата Англии «Челси» примет замыкающий турнирную таблицу «Сандерленд», а «Уотфорд» проведет домашний матч против «Манчестер Сити». Матчи пройдут 21 мая.