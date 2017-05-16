«Челси» обыграл «Уотфорд» в первом матче в ранге чемпиона Англии по футболу
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. «Челси» обыграл «Уотфорд» со счетом 4:3 в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу. Для «Челси» это была первая встреча в ранге чемпиона Англии сезона-2016/17.
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В составе «Челси» голы на счету Джона Терри (22-я минута), Сесара Аспиликуэты (36), Миши Батшуайи (49) и Сеска Фабрегаса (88). «Уотфорд» ответил мячами Этьена Капу (24), Дарила Янмата (51) и Стефано Окака Чуки (74).
В пятницу «Челси» обыграл «Вест Бромвич» и досрочно завоевал победу в турнире. Лондонцы стали шестикратными чемпионами Англии. «Уотфорд» остался на 16-м месте (40 очков).
В заключительном туре чемпионата Англии «Челси» примет замыкающий турнирную таблицу «Сандерленд», а «Уотфорд» проведет домашний матч против «Манчестер Сити». Матчи пройдут 21 мая.
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Вальтер Маццарри
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|24
|Удары (всего)
|9
|9
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|3
|7
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Ли Мэйсон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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