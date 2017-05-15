Мойес: Не думаю, что вылет в Чемпионшип повлияет на мою репутацию

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я приехал сюда, точно зная, что это будет за работа. Иногда в футболе побеждаешь, иногда — проигрываешь. Я говорю это, чтобы защитить себя — у меня хорошая статистика почти во всех клубах, где я работал. Но у многих специалистов порой случаются неудачи.