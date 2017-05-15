Мойес: Не думаю, что вылет в Чемпионшип повлияет на мою репутацию
Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес выразил мнение, что вылет в Чемпионшип по итогам этого сезона не повлияет на его репутацию.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я приехал сюда, точно зная, что это будет за работа. Иногда в футболе побеждаешь, иногда — проигрываешь. Я говорю это, чтобы защитить себя — у меня хорошая статистика почти во всех клубах, где я работал. Но у многих специалистов порой случаются неудачи.
Конечно, сезон получился кошмарным, ведь мы вылетели. Но не думаю, что это повлияет на мою репутацию. Я всегда стараюсь искать причины в себе и думать, что, возможно, в
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