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Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» показал, что по праву считается одним из лидеров действующего чемпиона Германии. Высокая результативность матча лидирующих команд бундеслиги — «Баварии» и «Лейпцига» (5:4) — во многом была обеспечена именно качественной игрой Арьена Роббена.

Роббен провел матч на привычной для себя позиции на правом фланге. Если во второй трети поля перемещение мяча «Бавария» осуществляла по всей ширине, то продвижение к воротам соперников чаще происходило именно с опорой на правый фланг и полуфланг, где открывался атакующий полузащитник.

Роббен был ключевым футболистов в конструктивной фазе атак гостей, за матч голландец отдал 67 передач и чаще партнеров выбирал направление вывода мяча для завершения атак. Смещения Роббена с мячом к центральной оси позволяли ему выполнять своевременные обратные переводы в глубину фланга на свободного Лама или подрабатывать мяч под удар со средней дистанции.

Один из его плотных ударов после розыгрыша штрафного предшествовал голу с подбора Левандовски. Из фланговой зоны полузащитник обострял игру адресными диагональными передачами в периметр штрафной площади. Несмотря на один результативный балл по системе «гол+пас», Роббен принял участие в 4 из 5 голевых атак команды. За матч атакующий полузащитник отдал 9 ключевых передач и нанес 5 ударов по воротам.

В условиях быстрого перехода «Баварии» в атаку Роббен успешно действовал в обыгрыше на скорости. Смещения к центральной линии Левандовски позволяли полузащитнику иметь больше пространства для маневра при рывках в зону флангового защитника соперников. За матч Роббен совершил 10 успешных обводок. Результатом его индивидуальной активности стал победный удар после прохода на 95-й минуте матча.

Аналитический отдел InStat.