Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29751668/
15 мая 2017, 23:15 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Роббен — гуд!

Героем прошедшей недели стал нестареющий голландец Арьен Роббен, забивший победный мяч на 90+5-й минуте встречи «Баварии» с «Лейпцигом».

Герой недели от InStat. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» показал, что по праву считается одним из лидеров действующего чемпиона Германии. Высокая результативность матча лидирующих команд бундеслиги — «Баварии» и «Лейпцига» (5:4) — во многом была обеспечена именно качественной игрой Арьена Роббена.

Роббен провел матч на привычной для себя позиции на правом фланге. Если во второй трети поля перемещение мяча «Бавария» осуществляла по всей ширине, то продвижение к воротам соперников чаще происходило именно с опорой на правый фланг и полуфланг, где открывался атакующий полузащитник.

Роббен был ключевым футболистов в конструктивной фазе атак гостей, за матч голландец отдал 67 передач и чаще партнеров выбирал направление вывода мяча для завершения атак. Смещения Роббена с мячом к центральной оси позволяли ему выполнять своевременные обратные переводы в глубину фланга на свободного Лама или подрабатывать мяч под удар со средней дистанции.

Один из его плотных ударов после розыгрыша штрафного предшествовал голу с подбора Левандовски. Из фланговой зоны полузащитник обострял игру адресными диагональными передачами в периметр штрафной площади. Несмотря на один результативный балл по системе «гол+пас», Роббен принял участие в 4 из 5 голевых атак команды. За матч атакующий полузащитник отдал 9 ключевых передач и нанес 5 ударов по воротам.

В условиях быстрого перехода «Баварии» в атаку Роббен успешно действовал в обыгрыше на скорости. Смещения к центральной линии Левандовски позволяли полузащитнику иметь больше пространства для маневра при рывках в зону флангового защитника соперников. За матч Роббен совершил 10 успешных обводок. Результатом его индивидуальной активности стал победный удар после прохода на 95-й минуте матча.

Аналитический отдел InStat.

13.05.2017 16:30 Зрители 42558 основной раунд: 33-й тур Red Bull Arena (Zentralstadion)
РБ Лейпциг 4:5 Бавария
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Ральф Хазенхюттль Карло Анчелотти
Голы
2′ Марсель Забитцер (Э. Форсберг) 7
29′ Тимо Вернер 11
47′ Юссуф Поульсен (Э. Форсберг) 9
65′ Тимо Вернер 11
9 Роберт Левандовски 17′
6 Тиагу Алькантара (Хаби Алонсо) 60′
9 Роберт Левандовски 84′
27 Давид Алаба 90+1′
10 Арьен Роббен (Т. Мюллер) 90+5′
Составы
Петер Гулачи 32
Фернандес Бернарду 3
Дайот Упамекано 17
Марвин Комппер 33
90+6′ Наби Кейта 8
Эмиль Форсберг 10
Штефан Ильзанкер 13
Диего Демме 31
69′ Марсель Забитцер 7
Бенно Шмиц 20
76′ Юссуф Поульсен 9
Дави Зельке 27
80′ Тимо Вернер 11
Рани Хедира 6
22 Том Штарке
17 Джером Боатенг 77′
18 Хуан Бернат
21 Филипп Лам
27 Давид Алаба
6 Тиагу Алькантара 72′
10 Арьен Роббен
9 Роберт Левандовски
7 Франк Рибери 44′
11 Дуглас Коста 64′
14 Хаби Алонсо 61′ 28′
23 Артуро Видаль 64′
32 Джошуа Киммих 67′
25 Томас Мюллер
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 20
6 Удары в створ 9
2 Угловые 6
19 Фолы 11
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Тобиас Штилер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
РБ Лейпциг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
15 мая

Страшная травма игрока "Спартака". Подробности

В сборной России они не нужны - их не взяли на Кубок конфедераций

Самый нелепый гол чемпионата мира