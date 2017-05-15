6 игроков «Монако» вошли в символическую сборную Лиги 1 сезона-2016/17
Шесть игроков «Монако» вошли в символическую сборную французской Лиги 1 сезона-2016/17, информирует
пресс-служба Лиги 1.
Состав символической сборной французской Лиги 1 сезона-2016/17 выглядит так:
Вратарь — Даниэль Субашич («Монако»); защитники — Бенжамен Менди («Монако»), Камил Глик («Монако»), Джибриль Сидибе («Монако»), Тьяго Силва («ПСЖ»); полузащитники — Марко Верратти («ПСЖ»), Бернарду Силва («Монако»),
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