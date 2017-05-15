Кавани признан лучшим игроком сезона в чемпионате Франции
Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани признан лучшим игроком сезона в чемпионате Франции, сообщает
пресс-служба профсоюза футболистов Франции (UNFP).
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В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 30-летний футболист провёл 35 матчей (34 — с первых минут), в которых забил 35 голов (7 — с пенальти) и отдал три результативные передачи, а также получил пять жёлтых карточек.
Кавани лидирует в гонке бомбардиров французской Лиги 1 сезона-2016/17 и опережает идущего вторым Александра Ляказетта из «Лиона» на девять голов.
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