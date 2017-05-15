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15 мая 2017, 22:36 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Кавани признан лучшим игроком сезона в чемпионате Франции

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани признан лучшим игроком сезона в чемпионате Франции, сообщает пресс-служба профсоюза футболистов Франции (UNFP).

Форвард <span class=error>ПСЖ</span> <span class=error>Эдинсон</span> <span class=error>Кавани</span> признан лучшим игроком сезона в чемпионате Франции сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> профсоюза футболистов Франции (<span class=error>UNFP</span>). Увеличить
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В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 30-летний футболист провёл 35 матчей (34 — с первых минут), в которых забил 35 голов (7 — с пенальти) и отдал три результативные передачи, а также получил пять жёлтых карточек.

Кавани лидирует в гонке бомбардиров французской Лиги 1 сезона-2016/17 и опережает идущего вторым Александра Ляказетта из «Лиона» на девять голов.

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