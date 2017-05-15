Футболисты «Нафтана» одержали первую победу, «Шахтер» вышел в лидеры чемпионата Беларуси

Своего первого успеха после шести поражений и одной ничьей подопечные Олега Сидоренкова добились сегодня у себя дома, одолев гостей из «Городеи» с минимальным счетом 1:0. Победу новополочанам принес Евгений Калинин, отличившийся на 25-й минуте игры.

Один из фаворитов чемпионата солигорский «Шахтер» в Минске проигрывал после первого тайма футболистам «Ислочи» 0:1, но сумел переломить ход игры и добился волевой победы 2:1. На 17-й минуте счет открыл Ринар Валеев, а после перерыва успеха добились солигорские легионеры, вышедшие на замену. Хорватский форвард Дражен Багарич сравнял результат на 49-й минуте, а за 10 минут до финального свистка победную точку поставил болгарский защитник Даниэл Златков. Благодаря этой виктории «Шахтер» вышел на первое место в турнирной таблице.

Футболисты «Гомеля» после двух поражений подряд разгромили в Могилеве местный «Днепр» со счетом 4:0. В этой встрече голевой дубль оформил Александр Карницкий, еще по голу забили Евгений Барсуков и бразильский легионер Родригес Нивалдо.

Еще в одном сегодняшнем поединке жодинское «Торпедо-БелАЗ» на своем поле разошлось миром с гродненским «Неманом» — 1:1. В первом тайме Дмиртий Рекиш вывел хозяев вперед, а после перерыва Павел Савицкий восстановил равновесие в счете.

Результаты встреч, состоявшихся накануне: «Динамо» (Минск) — «Динамо» (Брест) — 1:0, «Слуцк» — БАТЭ (Борисов) — 1:0, «Витебск» — «Минск» — 3:0.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Шахтер» — 19 очков, «Динамо» (Минск) — 18, «Слуцк» — 17, БАТЭ — 17.

Игровая программа 8-го тура завершится 16 мая в Минске матчем «Крумкачы» — «Славия» (Мозырь).