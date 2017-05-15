Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29751019/
15 мая 2017, 22:02 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Наставник «Монако» Жардим признан лучшим тренером сезона в Лиге 1

Португальский наставник «Монако» Леонарду Жардим признан лучшим главным тренером сезона-2016/17 в чемпионате Франции, сообщается в «твиттере» союза профессиональных футболистов Франции (UNFP).

«Монако» (86 очков), занимающий первое место в турнирной таблице французского чемпионата, в следующем матче с «Сент-Этьеном» (17 мая) получит возможность оформить чемпионство. Также монегаски в этом сезоне под руководством 42-летнего Жардима дошли до полуфинала Лиги чемпионов, финала Кубка лиги и полуфинала Кубка Франции.

Монако
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото