Наставник «Монако» Жардим признан лучшим тренером сезона в Лиге 1

«Монако» (86 очков), занимающий первое место в турнирной таблице французского чемпионата, в следующем матче с «Сент-Этьеном» (17 мая) получит возможность оформить чемпионство. Также монегаски в этом сезоне под руководством 42-летнего Жардима дошли до полуфинала Лиги чемпионов, финала Кубка лиги и полуфинала Кубка Франции.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">Un grand coach derrière une grande saison ?<a href="https://twitter.com/leonardojjardim">@leonardojjardim</a> est élu meilleur entraîneur de <a href="https://twitter.com/Ligue1">@Ligue1</a> ! <a href="https://twitter.com/hashtag/TropheesUNFP?src=hash">#TropheesUNFP</a> <a href="https://t.co/z9b9Eu29PX">pic.twitter.com/z9b9Eu29PX</a></p>— UNFP (@UNFP) <a href="https://twitter.com/UNFP/status/864174876546002945">15 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>