Наставник «Монако» Жардим признан лучшим тренером сезона в Лиге 1
Португальский наставник «Монако» Леонарду Жардим признан лучшим главным тренером сезона-2016/17 в чемпионате Франции, сообщается в «твиттере» союза профессиональных футболистов Франции (UNFP).
«Монако» (86 очков), занимающий первое место в турнирной таблице французского чемпионата, в следующем матче с «Сент-Этьеном» (17 мая) получит возможность оформить чемпионство. Также монегаски в этом сезоне под руководством 42-летнего Жардима дошли до полуфинала Лиги чемпионов, финала Кубка лиги и полуфинала Кубка Франции.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter