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15 мая 2017, 21:36 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мбаппе признан лучшим молодым игроком сезона в чемпионате Франции

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе признан лучшим молодым игроком сезона в чемпионате Франции, сообщает пресс-служба профсоюза футболистов Франции (UNFP).

Нападающий Монако <span class=error>Килиан</span> <span class=error>Мбаппе</span> признан лучшим молодым игроком сезона в чемпионате Франции сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> профсоюза футболистов Франции (<span class=error>UNFP</span>). Увеличить
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В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 18-летний Мбаппе провел 27 матчей (15 — с первых минут), в которых забил 14 голов (все — с игры) и отдал восемь результативных передач, а также получил две желтые карточки.

В гонке бомбардиров французской Лиги 1 Мбаппе занимает восьмое место, лидер — Эдинсон Кавани (35).

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