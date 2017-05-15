Мбаппе признан лучшим молодым игроком сезона в чемпионате Франции
Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе признан лучшим молодым игроком сезона в чемпионате Франции, сообщает
пресс-служба профсоюза футболистов Франции (UNFP).
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В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 18-летний Мбаппе провел 27 матчей (15 — с первых минут), в которых забил 14 голов (все — с игры) и отдал восемь результативных передач, а также получил две желтые карточки.
В гонке бомбардиров французской Лиги 1 Мбаппе занимает восьмое место, лидер — Эдинсон Кавани (35).
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