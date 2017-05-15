Мбаппе признан лучшим молодым игроком сезона в чемпионате Франции

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В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 18-летний Мбаппе провел 27 матчей (15 — с первых минут), в которых забил 14 голов (все — с игры) и отдал восемь результативных передач, а также получил две желтые карточки.

В гонке бомбардиров французской Лиги 1 Мбаппе занимает восьмое место, лидер — Эдинсон Кавани (35).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">Un futur Grand. ?<br>Le jeune prodige <a href="https://twitter.com/KMbappe">@KMbappe</a> est élu meilleur espoir de <a href="https://twitter.com/Ligue1">@Ligue1</a> ! <a href="https://twitter.com/hashtag/TropheesUNFP?src=hash">#TropheesUNFP</a> <a href="https://t.co/p1A35gGzIf">pic.twitter.com/p1A35gGzIf</a></p>— UNFP (@UNFP) <a href="https://twitter.com/UNFP/status/864172970889150464">15 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>