Матье Вальбуэна: Меня уже похоронили, но я считал иначе

«Я БЫЛ КОЗЛОМ ОТПУЩЕНИЯ»

— Удивительно, но по статистике этот сезон лучший в вашей карьере — 8 голов и 4 передачи в чемпионате. А ведь в вас уже никто не верил. Сами-то верили?

— Многие меня уже похоронили. Но я считал иначе. Ситуация была, очень, очень сложная, но, поверьте, я всегда верил в себя. И до этого мне приходилось биться и опровергать прогнозы на свой счет. Многие сомневались, что я заиграю в «Лионе», приспособлюсь к его стилю.

— Но первый-то сезон был сплошным разочарованием: 26 матчей, один гол, пять передач…

— Да, трудный год, но если разобраться, первый круг был не так и плох. Но каждый раз, когда надо было найти козла отпущения, им становился я. Но это понятно, ведь я был главным приобретением «Лиона». Это часть нашей профессии — выслушивать критику. Но все-таки она должна быть по делу. Действительно, это был самый неудачный сезон в карьере.

— Не предполагали, что будут такие проблемы с адаптацией в «Лионе»?

— Нет, везде так. А в этой команде было много игроков, которые знали друг друга с детства. Они, естественно, держались обособленно. Но не могу сказать, что адаптация была уж очень трудной.

— В чем секрет вашего возрождения? Взыграло самолюбие?

— Говорил друзьям в конце того сезона: «Я всем еще покажу, на что способен». Главное, я знал, что надо делать, чтобы заиграть по-настоящему. Все зависит в конечном итоге только от тебя, не надо ни на кого сваливать ошибки. Если оказываешься в запасе, всегда есть виноватые — тренер или кто-то еще. Но с таким отношением к делу так и будешь сидеть на скамейке. Я думал иначе: если не ставят в основу — значит, надо больше отрабатывать в защите, больше забивать.

— Не изматывает постоянно кому-то что-то доказывать?

— Иногда в «Лионе» мне казалось, что я вернулся во времена начала карьеры, когда меня взяли в «Марсель» (в 2006 году — прим. ред.). Но в меня верили в клубе, и сейчас я отрабатываю это доверие.

— Летом прошлого года и этой зимой вас приглашал один российский клуб и один китайский. Хотели уехать?

— Было такое желание. Но не хотел, чтобы обо мне осталось плохая память. У меня все-таки есть самолюбие. Не хотелось, чтобы обо мне говорили: «Вальбуэна, да у него здесь ничего не получилось!» Нет, так дело не пойдет. Конечно, я мог уехать и заработать и там, и там, и еще где-то. И пропади они пропадом все эти проблемы во Франции, футбольные и жизненные!

«НА ПОЛЕ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАБЫВАЛИСЬ…»

— Но случилась еще и эта история с шантажом. Можно было бросить все и укатить далеко-далеко…

— Да, все это навалилось. Но даже когда мне было очень трудно, я не опускал руки. Надо было держаться. Как только выходил на поле, все проблемы забывались, я снова становился счастливым человеком. Потому что люблю футбол, свою профессию, люблю вставать каждое утро с мыслью, что сейчас снова буду играть. Да мне все равно, с кем играть!

— Даже с Бензема?

— Даже с ним. Дело еще не закончено, но я получаю радость от футбола. Это — главное.

— Вся эта история не ожесточила вас?

— Нет, я совсем не размазня, характер сильный. Но, думаю, люди не очень-то серьезно меня воспринимают с первого взгляда. К тому же я не люблю открывать душу незнакомым. А околофутбольная среда и правда очень жестокая. Потому что там крутится много денег. Я теперь стал очень недоверчив.

— Теперь для вас главное, чтобы эта история поскорее закончилась?

— К сожалению, она будет преследовать меня всю жизнь. И многие будут помнить меня именно благодаря ей. Все бы ничего, но, думаю, травмы, навалившиеся на меня в прошлом сезоне, напрямую связаны с этим делом. У меня не было повреждений мышц бедра, а тогда получил аж три или четыре… Ты можешь сколько угодно делать вид, что тебе плевать, но полностью освободиться от этого не возможно.

— К кому-то появился особый счет в связи с этой историей?

— Да не хочу я ни с кем сводить счеты! Но, думаю, что заслужил большего сочувствия. Но уже счастлив, что все позади. Снова получать радость от жизни — это здорово. А ведь в какой-то момент жизнь стала не в радость.

«НЕ ХОЧУ УХОДИТЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЙ ХОД!»

— Еще надеетесь вернуться в сборную?

— Конечно. Настоящий профессионал должен всегда в это верить. Хотя это не какая-то навязчивая идея. Полагаю, уже доказал, что достоин туда вернуться. И все знают истинную причину, почему меня отцепили от Евро-2016.

— А появление молодых талантов не мешает?

— Это, естественно, затрудняет задачу. Но хорошо, что появляется талантливая молодежь. Это идет на пользу сборной Франции. Но я еще не сказал последнего слова. И сделаю все, чтобы вернуться в сборную.

— Евро-2016 мог стать пиком вашей карьеры. Большое было разочарование?

— Очень большое, ведь для меня сборная — это нечто особенное. Это вершина. Но когда взрослеешь, становишься отцом, понимаешь, что все в жизни относительно. Я был никем, играл в третьей лиге, и то, чего достиг — это необыкновенный успех.

— Смотрели матчи Евро? Смогли себя заставить?

— Да, смотрел все матчи. Сначала было больно, конечно, но турнир захватил, и постепенно боль ушла. Потом, как не смотреть, если в команде у меня приятели — Жиру, Манданда, Санья, Эвра. С этими ребятами у меня связано столько, и не только на футбольном поле. Когда созванивался с ними, настроение поднималось. Все сделаю, чтобы вернуться в сборную. Если же не удастся попасть на ЧМ-2018, тогда будем думать….