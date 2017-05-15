Матье Вальбуэна: Меня уже похоронили, но я считал иначе
После ухода из московского «Динамо» у французского полузащитника началась черная полоса: не шла игра в «Лионе», скандал с Каримом Бензема и шантажистами, пропуск Евро-2016… Однако завершающийся сезон получился у 32-летнего полузащитника не в пример удачнее. В интервью газете L’Equipe — партнеру «Советского спорта» — он рассказал, как справлялся с проблемами и о своем намерении вернуться в сборную страны.
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«Я БЫЛ КОЗЛОМ ОТПУЩЕНИЯ»
— Удивительно, но по статистике этот сезон лучший в вашей карьере — 8 голов и 4 передачи в чемпионате. А ведь в вас уже никто не верил.
— Многие меня уже похоронили. Но я считал иначе. Ситуация была, очень, очень сложная, но, поверьте, я всегда верил в себя. И до этого мне приходилось биться и опровергать прогнозы на свой счет. Многие сомневались, что я заиграю в «Лионе», приспособлюсь к его стилю.
— Но
— Да, трудный год, но если разобраться, первый круг был не так и плох. Но каждый раз, когда надо было найти козла отпущения, им становился я. Но это понятно, ведь я был главным приобретением «Лиона». Это часть нашей профессии — выслушивать критику. Но
— Не предполагали, что будут такие проблемы с адаптацией в «Лионе»?
— Нет, везде так. А в этой команде было много игроков, которые знали друг друга с детства. Они, естественно, держались обособленно. Но не могу сказать, что адаптация была уж очень трудной.
— В чем секрет вашего возрождения? Взыграло самолюбие?
— Говорил друзьям в конце того сезона: «Я всем еще покажу, на что способен». Главное, я знал, что надо делать, чтобы заиграть
— Не изматывает постоянно
— Иногда в «Лионе» мне казалось, что я вернулся во времена начала карьеры, когда меня взяли в «Марсель» (в 2006 году — прим. ред.). Но в меня верили в клубе, и сейчас я отрабатываю это доверие.
— Летом прошлого года и этой зимой вас приглашал один российский клуб и один китайский. Хотели уехать?
— Было такое желание. Но не хотел, чтобы обо мне осталось плохая память. У меня
«НА ПОЛЕ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАБЫВАЛИСЬ…»
— Но случилась еще и эта история с шантажом. Можно было бросить все и укатить
— Да, все это навалилось. Но даже когда мне было очень трудно, я не опускал руки. Надо было держаться. Как только выходил на поле, все проблемы забывались, я снова становился счастливым человеком. Потому что люблю футбол, свою профессию, люблю вставать каждое утро с мыслью, что сейчас снова буду играть. Да мне все равно, с кем играть!
— Даже с Бензема?
— Даже с ним. Дело еще не закончено, но я получаю радость от футбола. Это — главное.
— Вся эта история не ожесточила вас?
— Нет, я совсем не размазня, характер сильный. Но, думаю, люди не
— Теперь для вас главное, чтобы эта история поскорее закончилась?
— К сожалению, она будет преследовать меня всю жизнь. И многие будут помнить меня именно благодаря ей. Все бы ничего, но, думаю, травмы, навалившиеся на меня в прошлом сезоне, напрямую связаны с этим делом. У меня не было повреждений мышц бедра, а тогда получил аж три или четыре… Ты можешь сколько угодно делать вид, что тебе плевать, но полностью освободиться от этого не возможно.
— К
— Да не хочу я ни с кем сводить счеты! Но, думаю, что заслужил большего сочувствия. Но уже счастлив, что все позади. Снова получать радость от жизни — это здорово. А ведь в
«НЕ ХОЧУ УХОДИТЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЙ ХОД!»
— Еще надеетесь вернуться в сборную?
— Конечно. Настоящий профессионал должен всегда в это верить. Хотя это не
— А появление молодых талантов не мешает?
— Это, естественно, затрудняет задачу. Но хорошо, что появляется талантливая молодежь. Это идет на пользу сборной Франции. Но я еще не сказал последнего слова. И сделаю все, чтобы вернуться в сборную.
— Евро-2016 мог стать пиком вашей карьеры. Большое было разочарование?
— Очень большое, ведь для меня сборная — это нечто особенное. Это вершина. Но когда взрослеешь, становишься отцом, понимаешь, что все в жизни относительно. Я был никем, играл в третьей лиге, и то, чего достиг — это необыкновенный успех.
— Смотрели матчи Евро? Смогли себя заставить?
— Да, смотрел все матчи. Сначала было больно, конечно, но турнир захватил, и постепенно боль ушла. Потом, как не смотреть, если в команде у меня приятели — Жиру, Манданда, Санья, Эвра. С этими ребятами у меня связано столько, и не только на футбольном поле. Когда созванивался с ними, настроение поднималось. Все сделаю, чтобы вернуться в сборную. Если же не удастся попасть на ЧМ-2018, тогда будем думать….
— Не можете так просто уйти из сборной?
— Я не заслужил, чтобы у истории был такой конец. Не хочу уходить через черный ход. Мне не о чем жалеть. Я написал заявление в полицию, потому что у меня вымогали деньги. Но если бы знал, что здесь
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