«Шахтер» готовится к финальному матчу Кубка с «Динамо» без серьезных потерь
Донецкий «Шахтер» готовится к финалу Кубка Украины против киевского «Динамо» без существенных потерь, сообщает официальный сайт горняков.
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Видимо, что-то случилось...
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Единственным футболистом, занимающимся отдельно, остается форвард Андрей Борячук. Он продолжает восстановление после повреждения.
Остальные игроки занимались утром в понедельник в обычном режиме.
Ряд футболистов донецкой команды не играли в минувшем поединке 29-го тура
Завтра в первой половине дня чемпион страны отправится в Харьков, а на вечер у «оранжево-черных» запланирована тренировка на ОСК «Металлист».
Финал Кубка Украины между «Шахтером» и «Динамо» состоится в Харькове 17 мая и начнется в 21:00.
Арбитром поединка назначен харьковчанин Константин Труханов.
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