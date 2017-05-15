«Шахтер» готовится к финальному матчу Кубка с «Динамо» без серьезных потерь

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Единственным футболистом, занимающимся отдельно, остается форвард Андрей Борячук. Он продолжает восстановление после повреждения.

Остальные игроки занимались утром в понедельник в обычном режиме.

Ряд футболистов донецкой команды не играли в минувшем поединке 29-го тура Премьер-лиги с «Черноморцем» (3:0). Из-за дисквалификации пропускал матч капитан Дарио Срна. Находились в запасе и так и не вышли на поле Факундо Феррейра, Исмаили и Марлос, а Максим Малышев появился на поле на 64-й минуте, заменив Виктора Коваленко.

Завтра в первой половине дня чемпион страны отправится в Харьков, а на вечер у «оранжево-черных» запланирована тренировка на ОСК «Металлист».

Финал Кубка Украины между «Шахтером» и «Динамо» состоится в Харькове 17 мая и начнется в 21:00.

Арбитром поединка назначен харьковчанин Константин Труханов.