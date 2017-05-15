Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29749933/
15 мая 2017, 19:17 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

«Шахтер» готовится к финальному матчу Кубка с «Динамо» без серьезных потерь

Донецкий «Шахтер» готовится к финалу Кубка Украины против киевского «Динамо» без существенных потерь, сообщает официальный сайт горняков.

За исключением нападающего Андрея <span class=error>Борячука</span> все горняки в полном строю. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Единственным футболистом, занимающимся отдельно, остается форвард Андрей Борячук. Он продолжает восстановление после повреждения.

Остальные игроки занимались утром в понедельник в обычном режиме.

Ряд футболистов донецкой команды не играли в минувшем поединке 29-го тура Премьер-лиги с «Черноморцем» (3:0). Из-за дисквалификации пропускал матч капитан Дарио Срна. Находились в запасе и так и не вышли на поле Факундо Феррейра, Исмаили и Марлос, а Максим Малышев появился на поле на 64-й минуте, заменив Виктора Коваленко.

Завтра в первой половине дня чемпион страны отправится в Харьков, а на вечер у «оранжево-черных» запланирована тренировка на ОСК «Металлист».

Финал Кубка Украины между «Шахтером» и «Динамо» состоится в Харькове 17 мая и начнется в 21:00.

Арбитром поединка назначен харьковчанин Константин Труханов.

Динамо К
Новости Матчи Состав Статистика
Шахтер Д
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Ярмоленко: Игроки киевского «Динамо» умрут на поле за победу над «Шахтёром»

Ярмоленко: Игроки киевского «Динамо» умрут на поле за победу над «Шахтёром»

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко извинился перед болельщиками за поражение от «Олимпика» (1:2) в день 90-летия клуба и пообещал сделать всё для победы над «Шахтёром» в финале Кубка Украины.
Еще 7 новостей  Все новости
15 мая

Миллионный отдых Гонтаревой на Мальдивах начинает подтверждаться официально - журналист

Самые известные замки Украины воссоздали в миниатюре в Каменце-Подольском

Производство автотранспорта в Украине выросло на 92%