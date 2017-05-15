Диего Марадона: Мне предлагали работу в Казахстане и России

7 мая 56-летний Марадона был назначен главным тренером «Аль-Фуджайры», выступающей во втором дивизионе местного чемпионата. В последний раз он тренировал клуб «Аль-Васль», проработав в ОАЭ с 2011 по 2012 год. До этого Марадона возглавлял «Текстил Мандию», «Расинг» (Авельянеда) и сборную Аргентины.

— Я скучал по стадионам и футболу, — цитирует The National Марадону. — Я хочу быть внутри игры, а не смотреть ее по телевизору. Я хочу снова почувствовать, каково это — управлять командой. Это то, почему я принял предложение «Аль-Фуджайры».



Все, что происходило раньше, — в прошлом. Сейчас есть только «Аль-Фуджайра», и я хотел бы вложить всю страсть и эмоции, все физические и моральные силы в этот проект. Я получил много предложений, в том числе из таких стран, как Казахстан и Россия. Мой агент выбрал лучший вариант. Сейчас на повестке дня для меня есть только «Аль-Фуджайра».