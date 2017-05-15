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15 мая 2017, 18:55 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Диего Марадона: Мне предлагали работу в Казахстане и России

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона рассказал, что получал предложения о работе в Казахстане и России. Он также объяснил, почему решил возглавить клуб из ОАЭ.

Легендарный аргентинский футболист Диего <span class=error>Марадона</span> рассказал что получал предложения о работе в Казахстане и России. Увеличить
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7 мая 56-летний Марадона был назначен главным тренером «Аль-Фуджайры», выступающей во втором дивизионе местного чемпионата. В последний раз он тренировал клуб «Аль-Васль», проработав в ОАЭ с 2011 по 2012 год. До этого Марадона возглавлял «Текстил Мандию», «Расинг» (Авельянеда) и сборную Аргентины.

— Я скучал по стадионам и футболу, — цитирует The National Марадону. — Я хочу быть внутри игры, а не смотреть ее по телевизору. Я хочу снова почувствовать, каково это — управлять командой. Это то, почему я принял предложение «Аль-Фуджайры».

Все, что происходило раньше, — в прошлом. Сейчас есть только «Аль-Фуджайра», и я хотел бы вложить всю страсть и эмоции, все физические и моральные силы в этот проект. Я получил много предложений, в том числе из таких стран, как Казахстан и Россия. Мой агент выбрал лучший вариант. Сейчас на повестке дня для меня есть только «Аль-Фуджайра».
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