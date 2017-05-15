В Лондоне начался снос стадиона «Уайт Харт Лэйн»
14 мая «Тоттенхэм» провёл свой последний матч на «Уайт Харт Лэйн». Лондонская команда со счётом 2:1 победила «Манчестер Юнайтед» и попрощалась со стадионом, на котором играла с 1899 года. После финального свистка болельщики выбежали на поле.
Менее чем через сутки по окончании матча начался снос «Уайт Харт Лэйн». Работники демонтируют кресла и раскапывают поле, информирует британский
Следующий сезон «Тоттенхэм» проведёт на стадионе «Уэмбли», а летом 2018 года переберётся на новую арену, которая строится возле «Уайт Харт Лэйн».
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