В Лондоне начался снос стадиона «Уайт Харт Лэйн»

Менее чем через сутки по окончании матча начался снос «Уайт Харт Лэйн». Работники демонтируют кресла и раскапывают поле, информирует британский интернет-портал BBC Sport.

Следующий сезон «Тоттенхэм» проведёт на стадионе «Уэмбли», а летом 2018 года переберётся на новую арену, которая строится возле «Уайт Харт Лэйн».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">They're not wasting any time at White Hart Lane... <a href="https://twitter.com/hashtag/THFC?src=hash">#THFC</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/TheLaneTheFinale?src=hash">#TheLaneTheFinale</a> <a href="https://t.co/Sf5bMdpvaV">pic.twitter.com/Sf5bMdpvaV</a></p>— BBC Sport (@BBCSport) <a href="https://twitter.com/BBCSport/status/864105487289257985">15 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>