Демичелис по окончании сезона завершит карьеру
МОСКВА, 15 мая —
Р-Спорт. Защитник сборной Аргентины по футболу и испанской «Малаги» Мартин Демичелис заявил, что по окончании сезона завершит карьеру.
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На протяжении карьеры 36-летний аргентинец четырежды побеждал в чемпионате Германии с «Баварией» и становился чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити». Вместе со сборной Аргентины Демичелис доходил до финалов Кубка конфедераций 2005 года, чемпионата мира-2014 и Кубка Америки-2015.
В январе Демичелис подписал контракт с «Малагой» до конца сезона. Ранее он уже выступал за «анчоусов» в 2011—2013 годах.
«Я должен быть честным. Мои ноги уже не так сильны, чтобы продолжать играть. Я говорю от чистого сердца спасибо “Малаге”. Это клуб, который всегда занимал особое место в моем сердце, и закончить свою карьеру игрока здесь — честь», — заявил Демичелис, которого цитирует
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