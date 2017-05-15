Демичелис по окончании сезона завершит карьеру

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На протяжении карьеры 36-летний аргентинец четырежды побеждал в чемпионате Германии с «Баварией» и становился чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити». Вместе со сборной Аргентины Демичелис доходил до финалов Кубка конфедераций 2005 года, чемпионата мира-2014 и Кубка Америки-2015.

В январе Демичелис подписал контракт с «Малагой» до конца сезона. Ранее он уже выступал за «анчоусов» в 2011—2013 годах.