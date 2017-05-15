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15 мая 2017, 17:07 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Демичелис по окончании сезона завершит карьеру

МОСКВА, 15 мая — Р-Спорт. Защитник сборной Аргентины по футболу и испанской «Малаги» Мартин Демичелис заявил, что по окончании сезона завершит карьеру.

Защитник сборной Аргентины по футболу и испанской Малаги <span class=error>Мартин</span> Демичелис заявил что по окончании сезона завершит карьеру. Увеличить
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На протяжении карьеры 36-летний аргентинец четырежды побеждал в чемпионате Германии с «Баварией» и становился чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити». Вместе со сборной Аргентины Демичелис доходил до финалов Кубка конфедераций 2005 года, чемпионата мира-2014 и Кубка Америки-2015.

В январе Демичелис подписал контракт с «Малагой» до конца сезона. Ранее он уже выступал за «анчоусов» в 2011—2013 годах.

«Я должен быть честным. Мои ноги уже не так сильны, чтобы продолжать играть. Я говорю от чистого сердца спасибо “Малаге”. Это клуб, который всегда занимал особое место в моем сердце, и закончить свою карьеру игрока здесь — честь», — заявил Демичелис, которого цитирует football-espana.net.

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