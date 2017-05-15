Венгер: Непопадание в четверку лучших АПЛ не повлияет на трансферные планы «Арсенала»
МОСКВА, 15 мая —
Р-Спорт. Возможный финиш лондонского «Арсенала» за пределами первой четверки в чемпионате Англии по футболу по итогам текущего сезона не повлияет на трансферные планы клуба, заявил главный тренер столичного клуба Арсен Венгер.
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«Арсенал» после 36 матчей набрал 69 очков и расположился на пятом месте. От идущего на четвертом месте «Манчестер Сити» лондонцы отстают на 3 очка. На третьей строчке находится «Ливерпуль» (73 очка, 37 матчей). Четыре лучших команды сезона в английской
«Наши шансы на попадание в четверку зависят и от наших побед, и от наших конкурентов. В любом случае, я считаю, что финиш за пределами топ-4 не повлияет на то, как управляется клуб, и как он будет себя вести на трансферном рынке», — сказал Венгер, чьи слова приводятся на официальном сайте «Арсенала».
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