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15 мая 2017, 13:57 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Азар и Канте претендуют на звание лучшего футболиста сезона в английской премьер-лиге

МОСКВА, 15 мая — Р-Спорт. Английская премьер-лига назвала списки претендентов на звания лучшего футболиста и тренера сезона, включив в него полузащитников лондонского «Челси» Эдена Азара и Н’Голо Канте.

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Помимо Азара и Канте в список, опубликованный на официальном сайте премьер-лиги, вошли их партнер по команде Сесар Аспиликуэта, а также Деле Алли, Харри Кейн, Ян Вертонген (все — «Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).

На звание лучшему тренеру претендуют Антонио Конте («Челси»), Маурисио Поччеттино («Тоттенхэм»), Пол Клемент («Суонси»), Шон Дайш («Бернли»), Эдди Хау («Борнмут») и Тони Пулис («Вест Бромвич»).

Ранее «Челси», проводящий первый сезон под руководством Конте, досрочно гарантировал себе звание чемпиона Англии.
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