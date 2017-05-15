Азар и Канте претендуют на звание лучшего футболиста сезона в английской премьер-лиге

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Помимо Азара и Канте в список, опубликованный на официальном сайте премьер-лиги, вошли их партнер по команде Сесар Аспиликуэта, а также Деле Алли, Харри Кейн, Ян Вертонген (все — «Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).

На звание лучшему тренеру претендуют Антонио Конте («Челси»), Маурисио Поччеттино («Тоттенхэм»), Пол Клемент («Суонси»), Шон Дайш («Бернли»), Эдди Хау («Борнмут») и Тони Пулис («Вест Бромвич»).

Ранее «Челси», проводящий первый сезон под руководством Конте, досрочно гарантировал себе звание чемпиона Англии.