Азар и Канте претендуют на звание лучшего футболиста сезона в английской премьер-лиге
МОСКВА, 15 мая —
Р-Спорт. Английская премьер-лига назвала списки претендентов на звания лучшего футболиста и тренера сезона, включив в него полузащитников лондонского «Челси» Эдена Азара и Н’Голо Канте.
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Помимо Азара и Канте в список, опубликованный на официальном сайте
На звание лучшему тренеру претендуют Антонио Конте («Челси»), Маурисио Поччеттино («Тоттенхэм»), Пол Клемент («Суонси»), Шон Дайш («Бернли»), Эдди Хау («Борнмут») и Тони Пулис («Вест Бромвич»).
Ранее «Челси», проводящий первый сезон под руководством Конте, досрочно гарантировал себе звание чемпиона Англии.
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