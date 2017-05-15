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15 мая 2017, 12:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Эвертон» договорился о трансфере форварда «Малаги» Сандро Рамиреса

Нападающий «Малаги» Сандро Рамирес продолжит карьеру в «Эвертоне».

Эвертон договорился о трансфере форварда Малаги Сандро Рамиреса - Фото Увеличить
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В начале мая стало известно об интересе к футболисту со стороны «ирисок», а 15 мая стороны согласовали условия сделки.

The Times сообщает, что «Эвертон» заплатит за 21-летнего испанца £ 5 млн. Именно такая сумма прописана в контракте Сандро Рамиреса.

На нападающего также претендовала «Севилья», но футболист отклонил предложение, выразив желание перебраться в Премьер-лигу. Контракт Рамиреса с «Малагой» действует до лета 2019 года.

В нынешнем сезоне нападающий в 29 матчах испанской Примеры забил 14 голов.

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