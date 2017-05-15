«Эвертон» договорился о трансфере форварда «Малаги» Сандро Рамиреса
Нападающий «Малаги» Сандро Рамирес продолжит карьеру в «Эвертоне».
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В начале мая стало известно об интересе к футболисту со стороны «ирисок», а 15 мая стороны согласовали условия сделки.
The Times сообщает, что «Эвертон» заплатит за 21-летнего испанца £ 5 млн. Именно такая сумма прописана в контракте Сандро Рамиреса.
На нападающего также претендовала «Севилья», но футболист отклонил предложение, выразив желание перебраться в
В нынешнем сезоне нападающий в 29 матчах испанской Примеры забил 14 голов.
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