«Эвертон» договорился о трансфере форварда «Малаги» Сандро Рамиреса

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В начале мая стало известно об интересе к футболисту со стороны «ирисок», а 15 мая стороны согласовали условия сделки.

The Times сообщает, что «Эвертон» заплатит за 21-летнего испанца £ 5 млн. Именно такая сумма прописана в контракте Сандро Рамиреса.

На нападающего также претендовала «Севилья», но футболист отклонил предложение, выразив желание перебраться в Премьер-лигу. Контракт Рамиреса с «Малагой» действует до лета 2019 года.

В нынешнем сезоне нападающий в 29 матчах испанской Примеры забил 14 голов.