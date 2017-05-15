«Рома» заинтересована в услугах Жерома Боатенга

Согласно информации источника, итальянский клуб и немецкий гранд уже контактировали друг с другом на этот счёт.

Ранее сообщалось, что Боатенг недоволен своим положением в стане мюнхенцев и намерен обсудить свои перспективы с главным тренером команды Карло Анчелотти. Футболисту, в частности, очень не понравилось, что в полуфинальном матче Кубка Германии с дортмундской «Боруссией» (2:3) он оказался на скамейке запасных, уступив место Матсу Хуммельсу.

В нынешнем сезоне Боатенг в Бундеслиге сыграл всего 12 матчей, однако у него были травмы. Игрок отметился одной голевой передачей.