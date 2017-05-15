Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29743407/
15 мая 2017, 11:52 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

В КПЛ может дебютировать тренер из Турции

По информации Sports.kz, в сильнейшем дивизионе чемпионата Казахстана по футболу может дебютировать турецкий специалист.

По информации Sports.kz в сильнейшем дивизионе чемпионата Казахстана по футболу может дебютировать турецкий специалист. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Речь идет о 47-летнем Эртугруле Сагламе — бывшем форварде «Бешикташа» и национальной сборной Турции. Тренерскую карьеру этот специалист начал в 2004 году и с тех пор потренировал на родине «Самсунспор», «Кайсериспор», «Бешикташ», «Бурсаспор», «Эскишехирспор». В качестве главного тренера Эртугрул Саглам сделал чемпионом Турции «Бурсаспор» в 2010 году, а в 2006-м вместе с «Кайсериспором» стал одним из победителей Кубка Интертото.

В данный момент турецкого специалиста в качестве кандидата на пост главного тренера своей команды рассматривают руководители нескольких клубов КПЛ.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» попал в список кандидатов на пост тренера «Актобе»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» попал в список кандидатов на пост тренера «Актобе»

Бывший полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис является одним из кандидатов на пост главного тренера «Актобе», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
15 мая

Букмекеры сделали прогноз на раунд, в котором Головкин нокаутирует Альвареса

Президент UFC жалеет, что опоздал с датой, на которую уже запланирован бой Головкин - Альварес

Флойд Мейвезер: «Выбираю Альвареса в бою с Головкиным»