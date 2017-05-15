В КПЛ может дебютировать тренер из Турции

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Речь идет о 47-летнем Эртугруле Сагламе — бывшем форварде «Бешикташа» и национальной сборной Турции. Тренерскую карьеру этот специалист начал в 2004 году и с тех пор потренировал на родине «Самсунспор», «Кайсериспор», «Бешикташ», «Бурсаспор», «Эскишехирспор». В качестве главного тренера Эртугрул Саглам сделал чемпионом Турции «Бурсаспор» в 2010 году, а в 2006-м вместе с «Кайсериспором» стал одним из победителей Кубка Интертото.



В данный момент турецкого специалиста в качестве кандидата на пост главного тренера своей команды рассматривают руководители нескольких клубов КПЛ.