СМИ: Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни за два часа проиграл в казино £500 тысяч

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Один из очевидцев сообщил, что форвард «Юнайтед» играл в рулетку и Блэкджек. «Он очень много ставил на красное и, похоже, был в своем собственном мире. Он продолжал проигрывать, но это только побуждало его делать более крупные ставки», — сказал очевидец.

Сообщается, что порой за минуту Руни умудрялся проиграть более четырех тысяч фунтов. Кроме того, по словам очевидцев, футболист пил пиво, но «не был в состоянии алкогольного опьянения, так как его больше интересовала игра, а не алкоголь».

По данным источника, в «Манчестер Юнайтед» Руни получает около 300 тысяч фунтов в неделю и регулярно посещает казино.