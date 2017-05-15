«Барселона» нацелилась на полузащитника «Баварии» Тильмана

Согласно информации источника, каталонский клуб уже некоторое время следит за этим футболистом.

В нынешнем сезоне Тильман не принял участия ни в одной игре чемпионата Германии и розыгрыша Кубка страны.

Испанский гранд намерен по окончании текущего сезона усилить состав команды новыми игроками. Клуб рассматривает кандидатуры нападающих, полузащитников и защитников.