«Барселона» нацелилась на полузащитника «Баварии» Тильмана
Руководство «Барселоны» серьёзно заинтересовалось 18-летним полузащитником мюнхенской «Баварии» Тимоти Тильманом, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, каталонский клуб уже некоторое время следит за этим футболистом.
В нынешнем сезоне Тильман не принял участия ни в одной игре чемпионата Германии и розыгрыша Кубка страны.
Испанский гранд намерен по окончании текущего сезона усилить состав команды новыми игроками. Клуб рассматривает кандидатуры нападающих, полузащитников и защитников.
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