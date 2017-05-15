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15 мая 2017, 11:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» нацелилась на полузащитника «Баварии» Тильмана

Руководство «Барселоны» серьёзно заинтересовалось 18-летним полузащитником мюнхенской «Баварии» Тимоти Тильманом, сообщает Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, каталонский клуб уже некоторое время следит за этим футболистом.

В нынешнем сезоне Тильман не принял участия ни в одной игре чемпионата Германии и розыгрыша Кубка страны.

Испанский гранд намерен по окончании текущего сезона усилить состав команды новыми игроками. Клуб рассматривает кандидатуры нападающих, полузащитников и защитников.

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