«У нас нет замен, которые могут усилить. В лучшем случае не испортить»

Сергей Павлов, главный тренер «Атырау»:

— Мы проигрывали по ходу матча, но выровняли игру, а потом вышли вперед и достойно должны были победить. Но вмешался человек в черном, кстати сколько я здесь работаю, судейство было хорошее, объективное и никаких вопросов. Но что он сделал здесь, он не дает пенальти, мяч в створ ворот летит, игра рукой стопроцентная. А второй гол в наши ворота — просто из воздуха ставит в конце игры пенальти. Такие моменты ломают команду, я сказал моим игрокам, что теперь сделаешь, это на его совести.

Андрей Аршавин, полузащитник «Кайрата»:

— Что касается капитанской повязки, я так или иначе ответственен за команду, так случилось, что сегодня не было Исламхана и Исламбека (Куата), и уже во второй раз в сезоне я вышел в таком статусе, мне приятно быть капитаном.

Владимир Муханов, главный тренер «Окжетпеса»:

— Федин очень слабо играл в обороне и, что меня больше всего беспокоит, на атаку ничего не создал. К тому же, похоже, у него утомление. Поэтому провели замену, тоже практически вынужденную. Если вы помните, то Суюмбаев достаточно вольготно на том фланге чувствовал себя, и надо было что-то предпринимать. Досмагамбетов опытный игрок, но войти в игру ему полностью не удалось. У нас нет таких замен, которые могут усилить. У нас сейчас есть такие, в лучшем случае, чтобы не испортить.

Игорь Прохницкий, и.о главного тренера «Актобе»:

— Мериться авторитетом не время сейчас. Мы вместе с командой пытаемся выйти из сложной ситуации. А насколько тяжело мне сейчас — Вы поставьте себя на мое место. Вам было бы легко? Я думаю, что нет. Мне доверили работать в этот период — я работаю. Возможно, я ошибаюсь. Тренерская работа — творческая. Здесь возможны ошибки.

Алексей Маров, игрок «Атырау»: