Шесть специалистов претендуют на звание лучшего тренера сезона в АПЛ
Названы имена шести специалистов, претендующих на звание лучшего тренера по итогам сезона-2016/17 в АПЛ.
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Информация появилась на официальном сайте лиги.
На почётную награду претендуют Антонио Конте («Челси»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»), Пол Климент («Суонси»), Шон Дайч («Бёрнли»), Эдди Хау («Борнмут») и Тони Пьюлис («Вест Бромвич Альбион»).
Голосование завершится в среду, 17 мая.
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