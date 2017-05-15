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15 мая 2017, 11:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Шесть специалистов претендуют на звание лучшего тренера сезона в АПЛ

Названы имена шести специалистов, претендующих на звание лучшего тренера по итогам сезона-2016/17 в АПЛ.

Названы имена шести специалистов претендующих на звание лучшего тренера по итогам сезона-2016/17 в <span class=error>АПЛ</span>. Увеличить
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Информация появилась на официальном сайте лиги.

На почётную награду претендуют Антонио Конте («Челси»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»), Пол Климент («Суонси»), Шон Дайч («Бёрнли»), Эдди Хау («Борнмут») и Тони Пьюлис («Вест Бромвич Альбион»).

Голосование завершится в среду, 17 мая.

Челси
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«Челси» готов сделать Конте самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба

«Челси» готов сделать Конте самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба

Руководство лондонского «Челси» готово предложить главному тренеру команды Антонио Конте зарплату более £ 7,5 млн (€ 8,8 млн) в год, чтобы оставить его в клубе на следующий сезон и компенсировать интерес «Интера» к итальянскому специалисту.
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