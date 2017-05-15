Шесть специалистов претендуют на звание лучшего тренера сезона в АПЛ

Руководство лондонского «Челси» готово предложить главному тренеру команды Антонио Конте зарплату более £ 7,5 млн (€ 8,8 млн) в год, чтобы оставить его в клубе на следующий сезон и компенсировать интерес «Интера» к итальянскому специалисту.