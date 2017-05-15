Состоялась церемония проводов Андрея Финонченко
В Караганде, перед матчем 12-го тура чемпионата страны «Шахтер"-«Акжайык», состоялась торжественная церемония проводов из большого футбола бывшего капитана команды Андрея Финонченко, сообщает Prosports.kz.
Воспитанник карагандинского футбола, живая легенда команды «горняков» Андрей Финонченко провел за родной клуб 15 сезонов, сыграл более 340 игр, забив в играх чемпионатов страны и Кубке РК 116 мячей. В составе «Шахтера» он дважды в 2011 и 2012 гг. становился чемпионом страны, выигрывал Кубок и Суперкубок Казахстана, выступал за национальную сборную. Перед Западной трибуной стадиона «Шахтер» в адрес Андрея Финонченко много теплых слов сказали руководитель Карагандинского областного управления физической культуры и спорта Наталья Сухорукова и Президент Федерации футбола Казахстана Сеильда Байшаков. За большой вклад в развитие казахстанского футбола Андрею Финонченко вручили Благодарственное письмо и именную футболку с номером 14.
Директор ФК «Шахтер» Аскар Абильдаев преподнес родителям и семье Андрея национальные казахские костюмы -чапаны. Виновник торжества не покидает «Шахтер», в нынешнем сезоне теперь уже Андрей Юрьевич, приступил к работе в должности ассистента главного тренера команды.
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