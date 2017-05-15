Состоялась церемония проводов Андрея Финонченко

Воспитанник карагандинского футбола, живая легенда команды «горняков» Андрей Финонченко провел за родной клуб 15 сезонов, сыграл более 340 игр, забив в играх чемпионатов страны и Кубке РК 116 мячей. В составе «Шахтера» он дважды в 2011 и 2012 гг. становился чемпионом страны, выигрывал Кубок и Суперкубок Казахстана, выступал за национальную сборную. Перед Западной трибуной стадиона «Шахтер» в адрес Андрея Финонченко много теплых слов сказали руководитель Карагандинского областного управления физической культуры и спорта Наталья Сухорукова и Президент Федерации футбола Казахстана Сеильда Байшаков. За большой вклад в развитие казахстанского футбола Андрею Финонченко вручили Благодарственное письмо и именную футболку с номером 14.

Директор ФК «Шахтер» Аскар Абильдаев преподнес родителям и семье Андрея национальные казахские костюмы -чапаны. Виновник торжества не покидает «Шахтер», в нынешнем сезоне теперь уже Андрей Юрьевич, приступил к работе в должности ассистента главного тренера команды.