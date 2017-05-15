ФФУ: Утечка информации по зарплате Коллины — повод для расследования СБ
Член исполкома федерации футбола Украины Артём Франков, отвечая на вопросы болельщиков, прокомментировал сведения о зарплате куратора судейского корпуса Пьерлуиджи Коллины.
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Видимо, что-то случилось...
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«Факт подобной публикации (речь идёт об утечке служебной и конфиденциальной информации) является поводом для расследования со стороны службы безопасности ФФУ, а также комитета по этике и честной игре.
Во всяком случае, я именно таким образом поставлю вопрос перед коллегами: запросить администрацию насчёт подлинности контрактов, где они хранились и каковы возможные пути утечки.
Это помимо других вопросов, которые следует рассмотреть комитету. В то, что
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