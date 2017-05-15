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15 мая 2017, 10:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

ФФУ: Утечка информации по зарплате Коллины — повод для расследования СБ

Член исполкома федерации футбола Украины Артём Франков, отвечая на вопросы болельщиков, прокомментировал сведения о зарплате куратора судейского корпуса Пьерлуиджи Коллины.

Член исполкома федерации футбола Украины Артём Франков отвечая на вопросы болельщиков прокомментировал сведения о зарплате куратора судейского корпуса Пьерлуиджи <span class=error>Коллины</span>. Увеличить
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«Факт подобной публикации (речь идёт об утечке служебной и конфиденциальной информации) является поводом для расследования со стороны службы безопасности ФФУ, а также комитета по этике и честной игре.

Во всяком случае, я именно таким образом поставлю вопрос перед коллегами: запросить администрацию насчёт подлинности контрактов, где они хранились и каковы возможные пути утечки.

Это помимо других вопросов, которые следует рассмотреть комитету. В то, что кто-то слил документы за деньги, не верю. Нигде, никак и никогда, у нас это не принято. Значит — qui prodest, кому выгодно. Значит, соответствующее СМИ использовано в своих интересах и должно чётко понимать, где тут чьи интересы, — приводит слова Франкова Matchday.

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