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«Факт подобной публикации (речь идёт об утечке служебной и конфиденциальной информации) является поводом для расследования со стороны службы безопасности ФФУ, а также комитета по этике и честной игре.

Во всяком случае, я именно таким образом поставлю вопрос перед коллегами: запросить администрацию насчёт подлинности контрактов, где они хранились и каковы возможные пути утечки.