«Крумкачы» отпразднуют День семьи на матче со «Славией»

«15 мая отмечается международный День семьи. Поэтому вторничный матч против “Славии” мы решили посвятить семьям наших болельщиков. Приходите всей семьёй, приводите детей, а мы порадуем вас новыми развлечениями в фан-зоне!



Мы пригласили весёлого клоуна, который будет раздавать малышам шарики, выдувать огромные мыльные пузыри и просто веселиться вместе с вами. В этом с ним посоревнуется обаятельный маскот Крумка, к которому дети так и липнут. А к уже привычному на наших домашних матчах аквагриму добавится зона рисования: ребятишки смогут изобразить всё, что захотят, на большом плакате.



Каждого ребёнка мы порадуем шариком, а каждый взрослый сможет получить бесплатную распечатанную фотографию. Делайте яркие снимки и получайте Сок № 1 в подарок!



Среди тех, кто купит билет на матч в интернете, мы разыграем ящик кваса от “Крынiцы”.



Как всегда в этом сезоне, не обойдется без выступления девушек из группы поддержки Chili Girls. А главное — мы обязательно порадуем вас классным футболом. Ждем вас на игре!», — сообщается на официальном сайте «воронов».



Матч «Крумкачы» — «Славия» пройдет 16 мая на стадионе «Минска» и начнется в 19.00.