Eurosport назвал гол Аршавина в ворота «Окжетпеса» турбодинамическим

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Вот что пишет СМИ в статье под названием: «Турбодинамический гол Андрея Аршавина активировал дерзкий камбэк “Кайрата”».

«Алма-атинский клуб забил три гола за 5 минут и поджарил “Окжетпес”.



Удивительный чемпионат Казахстана еще раз доказал: в футболе нет ничего невозможного, даже если “Окжетпес” побеждает со счетом 2:0 к 74-й минуте благодаря дублю Сергея Струкова.



Капитан “Кайрата” Андрей Аршавин очень не хотел проигрывать “Окжетпесу”, поэтому сообразил на пару с Исаэлем скоростную атаку на правом фланге и завершил ее ударом в дальний угол.



Исаэль и Бауыржан Турысбек завершили волевую победу голами на 75-й и 79-й минутах».