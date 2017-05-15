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15 мая 2017, 10:37 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Eurosport назвал гол Аршавина в ворота «Окжетпеса» турбодинамическим

Сайт Eurosport.ru удивился камбэку алматинского «Кайрата» в матче с кокшетауским «Окжетпесом» в Премьер-Лиге — 3:2.

Сайт Eurosport.ru удивился <span class=error>камбэку</span> <span class=error>алматинского</span> <span class=error>Кайрата</span> в матче с кокшетауским Окжетпесом в <nobr>Премьер-Лиге </nobr>— 3:2. Увеличить
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Вот что пишет СМИ в статье под названием: «Турбодинамический гол Андрея Аршавина активировал дерзкий камбэк “Кайрата”».

«Алма-атинский клуб забил три гола за 5 минут и поджарил “Окжетпес”.

Удивительный чемпионат Казахстана еще раз доказал: в футболе нет ничего невозможного, даже если “Окжетпес” побеждает со счетом 2:0 к 74-й минуте благодаря дублю Сергея Струкова.

Капитан “Кайрата” Андрей Аршавин очень не хотел проигрывать “Окжетпесу”, поэтому сообразил на пару с Исаэлем скоростную атаку на правом фланге и завершил ее ударом в дальний угол.

Исаэль и Бауыржан Турысбек завершили волевую победу голами на 75-й и 79-й минутах».

Кайрат
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