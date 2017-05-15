Eurosport назвал гол Аршавина в ворота «Окжетпеса» турбодинамическим
Сайт Eurosport.ru удивился камбэку алматинского «Кайрата» в матче с кокшетауским «Окжетпесом» в
Премьер-Лиге — 3:2.
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Видимо, что-то случилось...
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Вот что пишет СМИ в статье под названием: «Турбодинамический гол Андрея Аршавина активировал дерзкий камбэк “Кайрата”».
«Алма-атинский клуб забил три гола за 5 минут и поджарил “Окжетпес”.
Удивительный чемпионат Казахстана еще раз доказал: в футболе нет ничего невозможного, даже если “Окжетпес” побеждает со счетом 2:0 к 74-й минуте благодаря дублю Сергея Струкова.
Капитан “Кайрата” Андрей Аршавин очень не хотел проигрывать “Окжетпесу”, поэтому сообразил на пару с Исаэлем скоростную атаку на правом фланге и завершил ее ударом в дальний угол.
Исаэль и Бауыржан Турысбек завершили волевую победу голами на 75-й и 79-й минутах».
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