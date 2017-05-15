Блан может возглавить «Боруссию» Д
Бывший главный тренер «Бордо», «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан может возглавить дортмундскую «Боруссию» и сменить на этом посту Томаса Тухеля, сообщает Spiegel.
Согласно информации источника, руководство немецкого клуба уже ведёт переговоры с французским специалистом.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» рассматривает и кандидатуру наставника «Ниццы» Люсьена Фавра.
Напомним, что между исполнительным директором «Боруссии»
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