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15 мая 2017, 10:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Блан может возглавить «Боруссию» Д

Бывший главный тренер «Бордо», «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан может возглавить дортмундскую «Боруссию» и сменить на этом посту Томаса Тухеля, сообщает Spiegel.

Согласно информации источника, руководство немецкого клуба уже ведёт переговоры с французским специалистом.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» рассматривает и кандидатуру наставника «Ниццы» Люсьена Фавра.

Напомним, что между исполнительным директором «Боруссии» Ханс-Йоахимом Ватцке и Тухелем возникла конфликтная ситуация из-за первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако» (2:3). Тухель был недоволен тем, что решение о сроках проведения игры после взрывов около автобуса «Боруссии» было принято без него.

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